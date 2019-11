Clymb Abu Dhabi: sta per aprire il centro divertimenti più estremo di sempre

editato in: da

Nel cuore di Abu Dhabi sta per aprire un centro divertimenti davvero originale, dedicato a chi ama gli sport estremi – e non solo. Si chiama Clymb, ed è un edificio particolarissimo, a partire dal suo aspetto esteriore. Perfetto esempio di architettura moderna, non sfigurerà affatto accanto alle altre costruzioni della metropoli araba. E al suo interno è ancora meglio!

Il Clymb, che aprirà i battenti il prossimo 29 novembre 2019, sorge nel bel mezzo dell’isola Yas, luogo da anni ormai dedicato all’intrattenimento dei turisti. È proprio qui, infatti, che si trova il bellissimo Ferrari World Abu Dhabi, il primo parco a tema della famosa casa automobilistica di Maranello. E a pochi passi ecco la splendida struttura che sembra una roccia scolpita dalle mani di un gigante. Il centro divertimenti è dedicato agli appassionati di paracadutismo e arrampicata indoor, offrendo un’esperienza indimenticabile sia a chi è già esperto che ai principianti.

Le attrazioni sono infatti disponibili a partire dai 3 anni di età, così da permettere anche ai più piccolini di vivere momenti indimenticabili e, magari, di appassionarsi a queste attività. Alcuni istruttori esperti seguiranno passo dopo passo ciascun intrepido atleta pronto a lanciarsi all’avventura, a prescindere dal suo grado di abilità. Ci sono infatti esperienze adatte ad ogni esigenza, da praticare sempre sotto l’occhio attento di professionisti che interverranno alla prima difficoltà. Siete curiosi di scoprire quali sono le particolarità del Clymb Abu Dhabi?

Pensate, il parco divertimenti vanta ben due record mondiali. Possiede infatti la parete da arrampicata indoor più alta di sempre, rinominata Summyt, che con i suoi 43 metri di altezza offre la possibilità di praticare la scalata anche in top rope o in lead climbing. Inoltre al suo interno si trova la camera di volo per paracadutismo indoor più grande al mondo, che si sviluppa in altezza per ben 32 metri ed è dotata di 16 motori che generano un flusso d’aria ad alta potenza. Potrete provare esperienze da brivido scalando mura dagli ostacoli imprevedibili e regalarvi un’emozione che non dimenticherete mai volando a decine di metri da terra, il tutto in pochi metri quadrati di puro divertimento concentrato.

Naturalmente, come dicevamo prima, sono disponibili diversi impianti per tutte le esigenze. Per quanto riguarda l’arrampicata, sono presenti 5 diverse pareti che soddisferanno le richieste di ciascun atleta, a partire da chi non ha mai praticato questa attività sino ad arrivare ai più esperti. Mentre la galleria del vento per il paracadutismo può essere gestita con flussi d’aria più o meno potenti a seconda delle abilità e delle tecniche acquisite nel corso del tempo da chi vorrà provare questa incredibile avventura.