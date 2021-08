Un suggestivo giardino di limoni è apparso nel cuore di Manhattan

editato in: da

Come per magia un suggestivo giardino di limoni è apparso nel cuore della città e ha conquistato tutti i cittadini. A guardarlo, questo parco incantano dove svettano ad altezza stratosferiche gigantesche piante, sembra richiamare tutte le suggestioni della terra degli agrumi.

Eppure ci troviamo molto lontano dalla Sicilia. Siamo infatti a New York, e più precisamente a Manhattan. È qui che è stato costruito un giardino artificiale di incredibile bellezza, un’installazione straordinaria volta ad a conquistare lo sguardo e il cuore dei cittadini. E a guardare le fotografie diffuse, possiamo dire che la missione è stata compiuta.

Questo giardino di limoni, che prende il nome di Citrovia, è nato con l’intenzione di camuffare un cantiere all’aperto del West di Manhattan. Proprio qui, infatti, sono iniziati i lavori di Brookfield Properties, un progetto residenziale e commerciale che prevede per la sua realizzazione ben due anni di lavoro. È stata l’azienda a pensare di nascondere le brutture dei lavori in corso con la creazione di un’oasi stravagante nel cuore di New York.

Su uno spazio di quasi 3000 metri, ecco apparire oltre 700 piante di limoni di diverse altezze e forme. Si tratta di opere d’arte in piena regola realizzate con acciaio e gommapiuma e dipinte a mano. Per dare vita al progetto è stata coinvolta la Adirondack Studios di New York, azienda che collabora per la realizzazione delle attrazioni di Walt Disney World.

Va da sé che la Citrovia è una vera e propria opera d’arte tutta da vivere che offre un’esperienza immersiva e sensoriale che coinvolge anche l’olfatto. In tutta l’area, infatti, il profumo di limone realizzato artigianalmente dalla profumeria 12.29, inebria gli ospiti a tutte le ore del giorno.

Ma non è tutto perché gli alberi di limone blu, viola e turchesi, sono sovrastati da nuvole artificiali e fluenti che simulano il tempo che scorre, dall’alba al tramonto, creando uno spettacolo mutevole, dinamico e incredibile.

Citrovia è oggi l’oasi urbana di New York che i cittadini non immaginavano di desiderare. L’ingresso è gratuito e qui è possibile trascorrere un po’ di tempo per rigenerarsi tra le meraviglie agrumate visive e olfattive. E chissà che potremmo viverlo anche noi, un giorno, questo magico giardino! L’installazione, infatti, sarà attiva per tutta la durata del cantiere, quindi probabilmente per almeno altri due anni.