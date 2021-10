Alla scoperta di cinque perle del Nord in un solo viaggio

L'inverno è uno dei periodi migliori dell'anno per visitare il Nord Europa. Lo sa bene MSC Crociere che quest'anno introduce, per la prima volta anche durante il periodo invernale, la possibilità di visitare in un unico viaggio delle imperdibili perle del grande Nord.

Dal 14 novembre, MSC Magnifica offrirà crociere di 8 giorni alla scoperta di 5 destinazioni ricche di fascino. La nave farà tappa ad Amburgo, in Germania, a IJmuiden/Amsterdam in Olanda, a Zeebrugge, in Belgio, a Le Havre in Francia e infine a Southampton, sulla costa meridionale dell'Inghilterra.

Le soste in porto dureranno fino a 12 ore, offrendo così agli ospiti la possibilità di godere appieno delle escursioni a terra. Sarà possibile imbarcarsi in tutti questi porti grazie a voli internazionali ben collegati con ognuno di essi. Chi lo desidera, potrà prenotare la crociera a partire dal 6 ottobre 2021.

Un'opportunità unica per visitare anche alcune delle capitali europee in un solo viaggio, e riscoprire tradizioni di città incantevoli. A cominciare da Amburgo, perla della Germania, rinomata per i suoi eleganti viali, gli edifici signorili e i parchi verde smeraldo.

A novembre e dicembre vi si possono ammirare i favolosi mercatini di Natale, sorseggiando vin brulé o sgranocchiando caldarroste. Da qui è, poi, possibile visitare la magnifica città anseatica di Lubecca, Patrimonio Unesco, o Lüneburg, la sfavillante "Città dell'oro bianco".

Tante la attrazioni imperdibili anche ad Amsterdam, con i suoi canali e i caratteristici ponti, la casa di Anna Frank e il Van Gogh Museum. Per gli amanti del cibo è possibile visitare la famosa città di Gouda, celebre in tutto il mondo per il suo delizioso formaggio cremoso, ma anche per gli “stroopwafel”, golosi waffle allo sciroppo. Per coloro che desiderano uscire dalla città, invece, sarà possibile visitare il pittoresco villaggio dei mulini a vento di Zaanse Schans, famoso per la produzione artigianale olandese.

Zeebrugge, in Belgio, è vicino alla pittoresca città di Bruges, una delle città medievali meglio conservate d'Europa, con graziose strade acciottolate e suggestivi canali. Gli ospiti di MSC potranno scegliere anche di trascorrere un’intera giornata alla scoperta di Bruxelles, che vanta una delle piazze più belle del Vecchio Continente.

Da Le Havre, in Francia, sarà invece possibile visitare Rouen, capitale della Normandia, oppure Honfleur, una piccola città nota per il suo porto pittoresco e i vecchi edifici splendidamente conservati con facciate ricoperte di ardesia, che hanno ispirato molti artisti, tra cui Claude Monet. Chi lo desidera potrà anche visitare Parigi e immergersi nel fascino della romantica capitale francese.

Ultima tappa della crociera, il porto britannico di Southampton offre un comodo accesso a una serie di importanti attrazioni turistiche nel sud dell'Inghilterra, comprese le vicine città storiche di Winchester o Salisbury con le loro famose cattedrali, il Castello di Windsor risalente al I secolo e il celebre sito di Stonehenge. Sarà infine possibile trascorrere la giornata a Londra, e perdersi nelle sue atmosfere pre-natalizie.