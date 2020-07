Cilento: la vacanza costa solo 2 euro al giorno

editato in: da

Una vacanza in Campania, in Cilento, per trascorrere giornate tra natura, mare, sole e relax. Il tutto a soli due euro al giorno ad ospite. Un sogno divenuto realtà per aiutare il turismo a ripartire in questa fantastica terra dopo le forti ripercussioni subite a causa dell’epidemia che ha colpito tutto il mondo.

Siamo nel comune di San Mauro La Bruca, un piccolo centro della provincia di Salerno che conta poco più di 500 anime, ed è qui che nasce questa idea creativa di rilancio del territorio. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere a disposizione le stanze di una struttura di sua proprietà, in piazza monsignor Pasquale Allegro e qui, fino al 30 settembre, le camere rimarranno a disposizione dei turisti, ma per non più di sette giorni per ogni coppia di clienti.

Come si legge nel bando turistico, le stanze verranno assegnate in ordine cronologico in base alle richieste, il tutto fino ad esaurimento della disponibilità. Per partecipare, ovviamente, occorre essere turisti non residenti nella Regione Campania e senza parenti o affini sul territorio.

I viaggiatori, poi, dovranno portare con sé lenzuola, cuscini e coperte, che non sono compresi nel prezzo: un piccolo sforzo che vale la pena affrontare perché questa località è l’ideale per chi cerca vacanze insolite, per chi vuole praticare un turismo responsabile e che farà scoprire uno dei luoghi più belli della Campania.

San Mauro La Bruca, infatti, è una vera sorpresa, un borghetto unico e da esplorare in tutti i suoi angoli. Il centro storico è un piccolo gioiello, ricco di antichi monumenti e basiliche, come la Chiesa di Sant’Eufemia, con i suoi dipinti, le statue lignee e gli affreschi d’arte popolare incentrati sulla vita della Santa. Da vedere, tra i luoghi di culto, anche la Chiesa di San Nazario, un antico monastero italo-greco recuperato e restaurato con nuovi locali.

Un paese ricco di storia e con origini antiche. Qui, lungo “il percorso dei Monaci”, seguendo il corso del fiume Brulara, si può ammirare infatti un sito risalente all’età del rame ed inizio dell’età del ferro, segno che qui si trovava un antico villaggio vedetta.

Il borgo di San Mauro La Bruca, poi, è perfetto anche per chi ama la natura e vuole praticare trekking oppure andare in giro per sentieri. Le opportunità qui di certo non mancano visto che siamo nel bel mezzo del Parco Nazionale del Cilento, al secondo posto in Italia per dimensioni e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.

In questo luogo immerso nella natura più incontaminata si è anche a due passi dal mare, vicino a uno dei borghi più caratteristici della zona. Stiamo parlando di Pisciotta, località magnifica da cui si possono raggiungere in pochissimi minuti le sue due più belle località marinare, Marina di Pisciotta e Caprioli e tuffarsi nelle acque cristalline, circondati da ciottoli chiari oppure spiagge dorate.