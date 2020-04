Dal Cile all’Argentina come Jovanotti: i voli low cost

editato in: da

Volete fare il viaggio di una vita come ha fatto Jovanotti, che ha percorso in bicicletta un tratto della Panamericana, una delle strade più famose del mondo tra Cile e Argentina, senza spendere una fortuna? La compagnia aerea Latam ha appena lanciato un’offerta per volare in queste destinazioni a tariffe davvero low cost.

L’offerta è limitata e permette di prenotare oggi e volare più avanti, tra luglio e dicembre, con la possibilità di cambiare il biglietto senza pagare la penale.

Se volete dunque seguire le orme di Jovanotti , proprio come ha fatto nel suo docufilm in 16 puntate intitolato “Non voglio cambiare pianeta”, allora potete iniziare il vostro percorso proprio dal Cile. E immaginarvi come il cantante, intento a percorrere il suo avventuroso viaggio in bicicletta, in solitaria, per un’immersione totale con la natura. Il suo è stato un percorso di 4000 km che, da Santiago del Cile lo ha portato verso Buenos Aires, passando per deserti, parchi nazionali, per le Ande, villaggi e le pampas.

Ecco allora che vale davvero la pena prenotare un volo da Milano a Santiago del Chile che, in Economy, costa soli 551 euro (prezzo finale andata e ritorno) a persona. La capitale, frequentatissima da artisti, si mostra in tutto il suo splendore negli edifici architettonici come la Cattedrale Metropolitana e il Museo Storico Nazionale. È solo uscendo dal centro che si può compiere un viaggio in stile Jovanotti, ovvero andando ad esplorare le bellezze naturali come il Cerro San Cristobal, un polmone verde di oltre 700 ettari.

Se preferite l’Argentina, invece, prenotare un volo da Milano verso Buenos Aires costa 573 euro a persona, sempre andata e ritorno, in Economy e con posti limitati. Una vera occasione per scoprire la capitale e poi dirigersi, con i mezzi a disposizione, fuori città magari a Iguazù, per immergersi nel parco e nelle sue meravigliose cascate, o El Calafate, una città che si trova nella Patagonia meridionale e rappresenta l’accesso al Parco Nazionale Los Glaciares, perfetto per avvicinarsi ai ghiacci e ad una natura primordiale.

Infine, potete considerare anche un viaggio a Ushuaia. Un volo andata e ritorno da Milano a costa solamente 660 euro a persona. Definita come la città più australe del mondo, Ushuaia si trova sulla costa meridionale dell’Isola Grande della Terra del Fuoco. Ideale per chi ha spirito d’avventura, questo magico luogo permette di esplorare la penisola Antartica, navigare sul Canale di Beagle, visitare la meravigliosa Estancia Harberton o, ancora, vedere da vicino pinguini e balene. Un’esperienza davvero unica.