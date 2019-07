Chiara Ferragni e Fedez in Sicilia: le tappe del viaggio

editato in: da

A quasi un anno dal loro matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati in Sicilia, insieme al piccolo Leone, nei luoghi in cui è stato celebrato il matrimonio più social di sempre.

La tappa principale della fashion blogger più famosa al mondo e del celebre rapper e cantante è stata proprio la Dimora delle Balze a Noto, la splendida location scelta per suggellare il loro amore con nozze super memorabili.

Prima di atterrare in Sicilia, la famigliola più seguita e amata del web ha fatto tappa in Umbria, al castello di Procopio, che domina il paesino di Migiana di Monte Tezio poco lontano da Perugia, e dopo il soggiorno siciliano voleranno alla volta di Ibizia. Il trio ha regalato ai propri follower scatti di teneri momenti trascorsi in piscina e nel verde, circondati da una cornice naturale mozzafiato.

Immersa nei profumi e nei colori del Mediterraneo, la Dimora delle Balze è il luogo ideale dove vivere un sogno. Non stupisce che i Ferragnez l’abbiano scelta per celebrare uno dei giorni più belli della loro vita e che ancora oggi continuino ad esaltare la bellezza di questo angolo di paradiso siciliano, dove la sperimentazione estetica e il design studiato in ogni dettaglio si fondono con uno scenario a dir poco spettacolare.

La masseria vanta una storia secolare. Costruita nel 1800, è stata sottoposta ad un impegnativo restauro conservativo che ha saputo sposare sapientemente il gusto contemporaneo al sapore mediterraneo. Ci troviamo nella parte sud-orientale della Sicilia, nella suggestiva campagna tra Noto e Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.

Distante pochi chilometri dalla Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari, la cittadina di Noto è stata definita la “Capitale del Barocco” e vanta un centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002, insieme con le altre città tardo barocche del Val di Noto.

Tante le attrazioni che la rendono una tappa obbligata, come l’imponente Cattedrale Di San Nicolò, principale luogo di culto, il Palazzo dei Principi di Nicolaci, simbolo della ricchezza artistica del centro netino, riportato di recente agli antichi splendori e le pittoresche vie barocche. Oltre che per la sua bellezza architettonica, Noto è famosa anche per l’Infiorata, la celebre manifestazione che si svolge ogni anno, la terza domenica di maggio.

Un luogo di grande fascino, che celebra la bellezza eterna di una terra ricca di storia ed emozioni.