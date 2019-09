Chiara Ferragni a Capri: l’hotel che la ospita e i luoghi visitati

editato in: da

L’arrivo dell’autunno ci ha concesso ancora qualche giorno di caldo, che Chiara Ferragni ha deciso di sfruttare con una breve vacanza in una delle perle italiane, la splendida isola di Capri. E per l’occasione ha scelto una location davvero spettacolare.

Al termine di una lunga estate trascorsa a viaggiare in lungo e in largo alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, la fashion blogger si è concessa un’altra piccola fuga dalla quotidianità. In questi giorni, i suoi fan hanno notato la comparsa, su Instagram, di alcune foto veramente meravigliose. La Ferragni è immortalata nello splendido paesaggio di Capri, dove si è rifugiata per una gita sotto gli ultimi raggi di sole.

Tra un pomeriggio passato in spiaggia e qualche buon manicaretto gustato in terrazza, Chiara ha visitato i luoghi più affascinanti dell’isola che si affaccia sul Golfo di Napoli. E così, eccola davanti ai famosissimi Faraglioni, che rappresentano uno dei panorami iconici del nostro Paese.

In compagnia dei suoi amici, la fashion blogger passeggia tra i giardini di Augusto, che regala a tutti i suoi visitatori una suggestiva panoramica dei Faraglioni immersi in uno sfondo da cartolina. E poi si concede una gita sullo yacht, dove scivola sulle acque cristalline che hanno reso Capri una località turistica ammirata in tutto il mondo. Eppure, lo scatto che più di tutti ha attirato l’attenzione dei fan è quello che ritrae la Ferragni nella suite che ha prenotato per questa vacanza mordi e fuggi.

La star di Instagram ha infatti scelto il Tiberio Palace, uno degli hotel più lussuosi dell’isola, sito in posizione esclusiva per un soggiorno veramente da favola. Sorge infatti a pochi passi dalla storica piazzetta di Capri, cuore pulsante dell’isola e punto di partenza perfetto per gli amanti dello shopping. Inoltre, l’hotel possiede una vista panoramica da sogno, che permette ai turisti di ammirare con un solo sguardo l’intero centro storico e un magnifico scorcio di mare azzurro.

Chiara si è concessa una sistemazione di tutto rispetto, e non solo per quel che riguarda la scelta dell’hotel: la suite che ha prenotato è infatti una piccola perla racchiusa in quel gioiello a cinque stelle che è il Tiberio Palace. La Ferragni alloggia nella famosa Bellevue Suite, che con il suo arredamento vintage e un lusso raffinato rappresenta il classico stile glamour degli Anni ’50. Dal terrazzo, poi, una vista da mozzare il fiato: e c’è anche una piccola piscina privata che si affaccia sul mare, per godersi davvero una vacanza a cinque stelle.