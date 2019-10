Apre ai turisti la sala di controllo di Chernobyl

editato in: da

Solo qualche mese fa, l’uscita della serie tv HBO dedicata al disastro di Chernobyl ha ottenuto un successo strepitoso – battendo addirittura l’attesissimo finale di Game of Thrones. Sulla scia della notorietà improvvisa di questa piccola località sperduta dell’Ucraina, sede della più grande tragedia nucleare mai avvenuta al mondo, è decisamente in crescita il turismo “macabro”.

Ogni anno, migliaia di persone si recano a Chernobyl per vedere da vicino i devastanti effetti dell’esplosione che, in quel disgraziato 26 aprile 1986, portò allo scoperchiamento del reattore n.4 della centrale nucleare e alla formazione di una nube radioattiva che contaminò un’area di centinaia di chilometri quadrati. Prypjat, vicinissima alla centrale di Chernobyl, è la prova vivente del dramma vissuto in quegli anni: oggi è una cittadina fantasma, dal momento che i livelli di radiazioni sono ancora troppo elevati per poter tornare a viverci senza rischi per la salute.

L’uomo è sempre stato attirato da ciò che è macabro, quindi non ci stupisce scoprire che la centrale nucleare e i suoi dintorni sono diventati una vera e propria attrazione turistica. Se fino ad oggi era possibile visitare la zona circostante Chernobyl, il governo ucraino è ora al lavoro per rendere accessibile ai turisti anche la sala di controllo del reattore n.4, dove tutto ha avuto inizio. Qui, 33 anni fa successe l’inimmaginabile: nel corso di un test di sicurezza, avvenne l’esplosione che diede vita a un vasto incendio e alle terribili conseguenze di cui tutti siamo a conoscenza – grazie anche alla serie tv targata HBO.

Al momento solo alcuni giornalisti hanno avuto accesso alla sala di controllo, entrando nel cuore di quella che è stata la catastrofe nucleare più grave di tutti i tempi. Ma a breve anche i turisti potranno visitare il luogo in cui avvenne il disastro. Il presidente Volodymyr Zelensky ha infatti progettato diversi lavori per rendere più accessibile l’area attorno alla centrale nucleare, ideando alcuni percorsi pedonali, delle aree verdi e un corso d’acqua.

La sala di controllo si trova al di sotto dell’arco di contenimento che protegge l’ambiente circostante dal materiale radioattivo ancora presente in quel che resta del reattore n.4. Al suo interno, la sala vede ancora gli schermi e i pannelli originali, nonché i pulsanti di comando che venivano utilizzati per gestire la centrale. Qui, i livelli di radiazione sono circa 40.000 volte più alti del normale, ed è questo il motivo per cui si può entrare nella sala di controllo solo per pochi minuti, e solamente muniti di particolari attrezzature: tuta protettiva, casco e respiratore, nonché stivali industriali.