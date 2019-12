Celebrity Cruises: le crociere del 2021-2022, anche in Italia

editato in: da

La stagione 2021-2022 sarà davvero interessante, per tutti coloro che sceglieranno Celebrity Cruises per le proprie vacanze. Sono infatti in arrivo moltissime novità, sia per quel che riguarda la flotta che le destinazioni raggiunte. La compagnia crocieristica ha annunciato delle grandi sorprese, che soddisferanno maggiormente le esigenze dei propri clienti e aumenteranno il traffico turistico.

Celebrity Cruises non si accontenta e, nonostante i numerosi successi ottenuti nelle stagioni precedenti, ha già in programmazione diverse migliorie per regalare sempre nuove esperienze straordinarie ai viaggiatori. Le sue navi da crociera sono tra le più belle e lussuose al mondo, come ad esempio la splendida Celebrity Edge. Addirittura premiata dal Time Magazine come uno tra i posti più belli di sempre per il 2019, la crociera è pronta a replicare i suoi incredibili record. E con lei arriverà anche la Celebrity Apex, la seconda nave della serie Edge, che verrà inaugurata proprio nel 2020.

Anche le altre crociere della flotta hanno in serbo alcune sorprese per noi. La Celebrity Solstice, completamente rinnovata, salperà alla volta dell’Asia per segnare un primato storico: sarà la prima della classe Solstice a navigare sulle acque del continente. La Eclipse – anch’essa rimessa a nuovo – tornerà in Alaska, mentre la Infinity arriverà per la prima volta nel Mediterraneo. Per chi ama le rotte esotiche, infine, la Millennium sta preparandosi per due affascinanti itinerari nei Caraibi.

Ma le novità più importanti della stagione 2021-2022 della Celebrity Cruises riguardano le nuove destinazioni raggiunte dalle sue navi. Il ventaglio di rotte affrontate dalla compagnia è già molto ampio, eppure è ancora in fase di miglioramento. Il prossimo anno aggiungerà diverse tappe, per portare il totale a oltre 280 mete, ben suddivise tra Europa, Asia, Sud America e Alaska. Nel corso dei mesi a venire, le splendide crociere della compagnia arriveranno in otto nuovi porti, tra cui uno italiano: stiamo parlando di Taranto, Salvador de Bahia (Brasile), Ilocos (Filippine), Ishigaki (Giappone), Zante, Idra e Salonicco (Grecia) e la penisola di Kenai (Alaska).

Per celebrare tutte queste grandissime sorprese, la Celebrity Cruises ha deciso di lanciare un’offerta davvero interessante: chi prenoterà entro il 31 dicembre 2019 una crociera in partenza tra il 30 aprile 2021 e il 30 aprile 2022 avrà sconti e molti altri vantaggi, tutti da scoprire sul sito ufficiale della compagnia.