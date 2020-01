Adesso puoi scoprire il mondo guidato da una celebrità

editato in: da

Avete mai sognato di scoprire una bellissima città e seguire, nelle vesti di Cicerone, la vostra celebrità preferita? Adesso questo sogno è diventato realtà. Un’idea geniale nata da due esperti del settore viaggi di New York – “The Luminary Experiences-with the Notable” – che in poco tempo hanno allestito una serie di itinerari nel mondo in cui le celebrità diventano guide turistiche d’eccezione.

Diversi personaggi famosi vi porteranno a visitare città nascoste e a scoprire la loro cucina, i loro segreti e le opere d’arte. Lo scopo? Offrire un punto di vista nuovo, originale e inedito sulle destinazioni.

I viaggi prenderanno il via dal prossimo agosto con tappe in Francia, Islanda, Marocco ma anche in Italia.

Che ne dite allora di prenotare in Islanda, per un viaggio all’avventura e in compagnia di Hafthor Julius Bjornsson, attore di “Games Of Thrones”? Bjornsson, che ha vestito i panni di Ser Gregor Clegane nella serie “Il Trono di Spade”, vi farà attraversare le spiagge di lava nera, vi porterà sulle isole più remote e vi condurrà verso le cascate della costa meridionale, per vivere un’esperienza unica e senza eguali.

Ancora, perché non organizzare una tappa in Marocco con BD Wong? L’attore, vincitore del Tony Award e noto per il suo ruolo in numerose serie televisive come “Law & Order – Unità vittime speciali”, vi accompagnerà nei posti più segreti e belli di Marrakech, dai Giardini Majorelle ai Monti dell’Atlante.

Si può scegliere inoltre di visitare Parigi con il Premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin per ripercorrere i passi di Maria Antonietta nella capitale francese e spingersi – sempre sotto la sua guida- verso la Normandia, in direzione del pittoresco villaggio di pescatori Honfleur, oggi sede di originali gallerie d’arte.

E poi tocca all’Italia. Due qui le tappe, una a Napoli con lo chef di Eataly Simone Flaco, per gustare la cucina napoletana e sorrentina, e Milano, sotto la guida del modello e attore canadese Jeffrey Bowyer-Chapman, alla scoperta degli atelier solitamente chiusi al pubblico.

E, in previsione del successo di questi itinerari, in programma per il 2021, c’è anche un viaggio a tutto yoga (con meta ancora top secret) in compagnia l’attrice Zoe Kravitz.