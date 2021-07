È il castello di sabbia più grande del mondo e si trova dove non te lo aspetti

editato in: da

Non è stato costruito nel deserto del Chalbi, né tra le dune bianche del Sahara El Beyda in Egitto, il castello più grande del mondo si trova ben lontano dalle spiagge tropicali e dai Paesi caldi. Per ammirarlo in tutto il suo splendore, infatti, dobbiamo recarci nella città di Blokhus, in Danimarca.

Affacciato direttamente sul Mare del Nord, questo maestoso e suggestivo castello svetta verso il cielo raggiungendo un’altezza di ben 21,16 metri, superando in altitudine persino i tetti di alcuni palazzi cittadini. Ma chi ha avuto l’idea di costruire questa imponente scultura di sabbia in una città danese?

La firma di quello che passerà alla storia come il castello di sabbia più alto del mondo è dell’artista olandese Wilfred Stijger che, insieme a trenta scultori provenienti da tutto il mondo, ha realizzato questa scultura incredibile con sabbia e argilla. E se ve lo state chiedendo la risposta è sì: il castello di sabbia danese è entrato ufficialmente nel Guinness World Records.

E non poteva essere altrimenti dato che a oggi, quello di Stijger è in assoluto il castello di sabbia più alto al mondo, battendo anche il fortino tedesco che aveva conquistato il primato nel 2019, e da quell’anno ne deteneva orgogliosamente il titolo. Almeno fino a oggi, s’intende.

Perché Wilfred Stijger ha fatto deciso di osare, e superando di 3 e metri e mezzo l’altro castello si è conquistato il podio. La scultura, fruibile a tutti, è diventata una vera e propria attrazione turistica nella città Blokhus. Quanto durerà non possiamo saperlo, ma probabilmente il primo grande freddo del prossimo inverno la distruggerà.

Il castello è stato realizzato con circa 5mila tonnellate di sabbia e argilla. A fine lavori gli artisti hanno aggiunto uno strato di colla per fortificare la struttura e renderla così visibile anche nei prossimi mesi. Gli stessi scultori, per celebrare questo successo, sono saliti in cima al castello, scalandolo.

I visitatori non possono farlo, ma per loro è stata destinata una piccola vasca con sabbia all’interno della quale possono mettersi in gioco con creatività ed emulare l’imponente castello.