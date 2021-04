Cascate del Mulino: l’accesso al benessere ai tempi del Covid

editato in: da

Il nostro Paese è custode di un patrimonio naturale e incredibile accessibile al vasto pubblico: le Cascate del Mulino di Saturnia, conosciute anche come Cascatelle o Cascate del Gorello, le terme libere italiane che rientrano tra le più belle della penisola.

Le acque sulfuree termali che hanno scavato naturalmente la roccia di travertino, hanno creato delle piccole e suggestive piscine. Qui, persone e viaggiatori da tutto il mondo, da anni, si immergono gratuitamente tutto l’anno a ogni ora del giorno.

I benefici delle acque termali sono noti a tutti, e riguardano principalmente l’apparato respiratorio, articolare e circolatorio. Ma all’interno delle terme libere di Saturnia, non è solo il corpo a trovare giovamento: la mente è lasciata libera di sognare grazie alla vista mozzafiato della natura della Maremma Toscana. Un vero e proprio spettacolo da osservare e da vivere.

E non dobbiamo rinunciare a questa meraviglia naturale nostrana, sapete? L’area, infatti, durante l’emergenza sanitaria, ha lavorato per garantire l’accesso al pubblico attraverso la prenotazione e una corretta fruizione delle piscine termali.

Con l’arrivo della bella stagione, e con la speranza di una graduale riapertura che porti i viaggiatori a tornare in questo luogo meraviglioso, il comune di Manciano ha scelto di riorganizzare l’accesso alle terme libere di Saturnia attraverso una piattaforma online.

Grazie a questo modello di prenotazione, si potranno gestire i flussi dell’area delle Cascatelle durante l’emergenza sanitaria, evitando quindi sovraffollamenti e assembramenti e garantendo alle persone un’esperienza sicura. A questo proposito è stato creato anche un servizio di stewarding con il compito operativo di regolare gli accessi.

Non solo per il Covid, però, questo modello di accesso che si prospetta vincente, potrà essere utilizzato anche in futuro per gestire e preservare questo patrimonio naturale. L’area delle Cascate, infatti, si caratterizza per il suo delicato equilibrio ambientale che rischia di essere minacciato a causa di un turismo troppo violento.

Da quest’anno, quindi, si potrà prenotare l’accesso tramite computer o smartphone sulla piattaforma: basterà selezionare la data e la fascia oraria per garantirsi una delle esperienze più belle di sempre. È la prima volta che le Cascate del Mulino adottano una strategia di gestione e di accessi che si prospetta vincente per una corretta fruizione e la tutela di questo luogo unico al mondo.