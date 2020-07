La casa gotica dei sogni è valutata 1€ (base d’asta) e vi aspetta in Scozia

editato in: da

Esiste in Scozia un’antica magione che sa di storia, fascino e mistero, i suoi esterni, dall’aspetto fatiscente, sono ispirati all’architettura gotica francese della fine del diciannovesimo secolo, periodo nel quale la bellissima e fastosa villa fu costruita. Il suo nome è The Elms e ora, la casa, è in vendita a un euro.

Ci troviamo sulle affascinanti e suggestive coste orientali scozzesi, qui sorge un’imponente magione che una volta era dimora di lusso, salvo poi essere stata abbandonata a se stessa. La casa ha una storia piuttosto travagliata, costruita nel diciannovesimo secolo da una famiglia proprietaria di un mulino nelle vicinanze, fu poi venduta e trasformata in un hotel.

Come struttura ricettiva però, The Elms, ebbe vita breve. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, la magione fu acquistata dal governo che la trasformò in un orfanotrofio, ma anche in quel caso, senza apparenti spiegazioni, l’abitazione fu abbandonata. Da circa 30 anni, nessuno più osa mettere piede all’interno della casa perché, a quanto pare, sembra che gli ambienti siano davvero in condizioni disastrose.

E il tutto ci conduce a oggi, giorno nel quale la casa gotica dei sogni, almeno vista da fuori, è stata messa in vendita all’asta ad un prezzo di partenza di un euro. L’obiettivo è presto detto, vendere la dimora a un prezzo basso così da consentire una facile restaurazione.

La proprietà immersa nelle campagne scozzesi, nonostante la sua incredibile facciata in stile gotico, è stato inserita nel registro degli edifici a rischio, come infatti è stato segnalato dal National Property Audictions, associazione che si occupa della sua vendita all’asta, la dimora è in pessime condizioni.

Nonostante la premessa però, l’asta di The Elms, non ancora conclusa, ha riscosso moltissimo successo raggiungendo e superando il valore di 90000 sterline in pochissimi giorni. Se è vero infatti che si tratta di una casa che necessita di una restaurazione completa e attenta, è altrettanto vero che sono in molti ad avere il sogno di riportare la dimora a suoi antichi fasti.

Se volete fare un’offerta, vi basterà connettervi al sito del National Property Audictions entro e non oltre 17 luglio.