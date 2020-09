La casa del cioccolato Lindt apre a Zurigo

editato in: da

Per i viaggiatori più golosi si aggiunge un’altra tappa imperdibile alla scoperta dei luoghi più dolci del mondo. Questa volta la destinazione è Zurigo: a pochi passi dalla città svizzera sta per aprire la casa del cioccolato.

Non un edificio qualsiasi, intendiamoci, ma una struttura dedicata completamente all’alimento più amato e consumato al mondo: benvenuti nella Lindt Home of Chocolate.

La premessa, basta guardare le foto, fa venire l’acquolina in bocca. La casa del cioccolato firmata da Lindt sarà una vera e propria esperienza a 360° sul cioccolato, dalla produzione al valore storico e culturale, fino, ovviamente, alle degustazioni illimitate.

Sono passati 36 mesi da quanto la Lindt ha annunciato il suo progetto visionario, ovvero la realizzazione di un luogo all’interno del quale racchiudere segreti e sapori del celebre alimento. Detto fatto: la Lindt Home of Chocolate apre le sue porte al pubblico il 13 settembre 2020, esattamente a Kilchberg.

Situata nelle immediate vicinanze di Zurigo, a soli 20 minuti di auto e affacciata sul lago, la possente struttura è destinata a diventare la meta imperdibile per gli oltre 300000 appassionati di cioccolato in tutto il mondo.

La casa del cioccolato è stata costruita presso la sede storica di Lindt & Sprüngli a Kilchberg; la struttura è contraddistinta da un equilibrato contrasto tra lo storico edificio della fabbrica datato 1899 e il moderno design della Lindt Home of Chocolate.

Un dolcissimo percorso si districa all’interno, tra degustazioni, mostre multimediali e interattive, eventi e laboratori dove i visitatori potranno intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di quello che i Maya consideravano il cibo degli Dei.

Un’esperienza sensoriale tra il profumo del cacao, le infinite sfumature dei gusci pralinati, il calore avvolgente del cioccolato fuso e la dolce amarezza di una delle prelibatezze più apprezzate al mondo.

All’interno dell’edificio non manca, ovviamente, una fontana di cioccolato. Nel caso di Lindt, le cose sono state fatte in grande, questa scultura dolcissima, infatti, è alta 9 metri e a guardarla potremmo dire che da sola vale il viaggio fino a Zurigo.

Eppure c’è molto altro; la Lindt Home of Chocolate ospita un impianto pilota che consente ai visitatori di posare lo sguardo all’interno di un’autentica fabbrica di cioccolato. In questo luogo, i Maîtres Chocolatiers Lindt sviluppano nuove ricette, perfezionano tecniche di produzione e raccolgono preziose esperienze pratiche per produrre i cioccolatini più buoni del mondo.