Tutto sul Carnevale di Venezia 2019: info e date

Tra i Carnevali più belli e più importanti del mondo, ai primi posti troviamo il Carnevale di Venezia.

Ha origini antichissime, il Carnevale di Venezia. La prima testimonianza risale al 1094, con la comparazione del termine; l’istituzione della festività è tuttavia attribuita alla Serenissima, mossa dalla volontà di concedere alla popolazione e soprattutto ai ceti sociali più umili – così come succedeva nell’Antica Roma – un periodo di solo divertimento, fatto di musica, di balli e di festeggiamenti.

L’edizione 2019 del Carnevale di Venezia andrà in scena dal 16 febbraio al 4 marzo. E sarà, come sempre, tutta un susseguirsi di spettacolari appuntamenti. Il 17, dalle 10.30 alle 13.00, andrà in scena La Festa Veneziana sull’Acqua sul Rio di Cannaregio: un corteo acquatico in maschera, che darà inizio ai festeggiamenti. Il 23 è invece il giorno della tradizionale “Festa delle Marie” che – partendo da San Piero di Castello verso le 14.30 – percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco di Piazza San Marco attorno alle 16.00 per la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale. Il 24 febbraio, dalle 12.00 alle 13.00, la piazza più famosa della città sarà location del Volo dell’Angelo, che dell’intero periodo è sicuramente l’evento più atteso. Dal 24 febbraio e sino al 5 marzo, ogni giorno si terrà infine il concorso per eleggere la maschera più bella (gli appuntamenti sono tutti consultabili sul sito), e Venezia si trasfomerà nella città del Carnevale per eccellenza, emozionando i grandi e catturando i cuori dei bambini.

Per raggiungere il cuore degli eventi, il modo più originale è sicuramente salire a bordo del treno storico elettrico che, il 3 marzo, parte da Milano e da Brescia. Una proposta di FTI (Ferrovie Turistiche Italiane), che richiede una prenotazione entro il 26 febbraio (mandando una mail a trenoblu@ferrovieturistiche.it o telefonando al 3388577210) e che ha un costo di 48 euro A/R in prima classe e di 40 in seconda. Ovviamente, le alternative ci sono, per tutti gli altri giorni e per chi non volesse prendere il treno storico: a Venezia si può arrivare anche con le ferrovie tradizionali (scendendo a Venezia Santa Lucia), in aereo (l’aeroporto è il Marco Polo) oppure in auto.