Dove festeggiare il Carnevale in Costa Azzurra

Sono tantissimi, i luoghi d’Europa in cui festeggiare il Carnevale. Tra questi, uno dei posti migliori in cui farlo (e anche uno dei più facilmente raggiungibili dall’Italia), è la Costa Azzurra.

A Nizza, il Carnevale 2019 avrà come tema il cinema: dal 16 febbraio al 2 marzo, la città celebrerà la settima arte. Perchè? Per rendere omaggio al centenario degli Studios de la Victorine, cittadella dell’industria cinematografica della Costa Azzurra da cui passarono tutti i grandi: François Truffaut, Alfred Hitchcock, Woody Allen. Ci saranno le sfilate dei carri allegorici, le esibizioni di ballerini e musicisti da tutto il mondo e – soprattutto – le famosissime battaglie di fiori: sulla folla verranno gettati come ogni anno oltre centomila fiori d’ogni varietà, tributo alla tradizione floreale della zona. Tutte le informazioni sugli eventi si possono trovare sul sito dedicato.

A Mentone protagonisti sono invece gli agrumi: qui, dal 16 febbraio al 3 marzo, andrà in scena l’86° edizione della Festa dei Limoni. Una festa da capogiro, con 10 carri, 13 palcoscenici e con l’impiego di 145 tonnellate d’agrumi. Il tema, per il 2019, sarà “Mondi Fantastici“: si comincia il il 16 febbraio, con la trasformazione dei giardini Biovès in un mondo insoliuto, popolato dei personaggi più famosi di fiabe e film fantasy realizzati – rigorosamente – con limoni, arance & co. E poi le sfilate, le esposizioni, il tradizionale Festival Internazionale delle Orchidee, il Salone dell’Artigianato di Mentone. E la possibilità d’immergersi in un’atmosfera che ha dell’incredibile. Anche in questo caso, tutte le info sono disponibili sul sito.

Ci sono poi Carnevali meno noti, e forse meno spettacolari, ma che meritano d’essere scoperti: il Corso Fiorito di Le Lavandou (17 marzo 2019) coi suoi venti carri decorati con migliaia di fiori, il Corso Fleuri di Bormes-les Mimosas (24-25 febbraio 2019), il Grand Carnival de Cogolin (17 marzo 2019). Appuntamenti non così celebri come quelli di Nizza e di Mentone, ma ugualmente affascinanti.

Perché il Carnevale, in Costa Azzurra, è molto più che una festa. E diventa l’occasione perfetta per andare alla scoperta di luoghi da favola, a poche ore d’auto (o di treno) dall’Italia.