Il resort dei Caraibi amato da Carlo, Camilla e dal principe Harry

Il Principe Carlo e Camilla sono ai Caraibi. Per loro tappa anche a Grenada, dove alloggeranno nel lussuoso Spice Island Beach Resort, tanto caro anche alla Regina.

Svelato il nome del resort dove il Principe Carlo e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, alloggeranno durante la propria sosta a Grenada, sabato 30 marzo, durante il tour dei Caraibi. Si tratta dello Spice Island Beach Resort. Una struttura da favola fronte mare, che ha già ospitato in passato dei membri della famiglia reale.

La tappa a Grenada di Carlo e Camilla fa parte di un tour di ben 12 giorni ai Caraibi e, stando a quanto riportato dal Telegraph, i due alloggeranno nella Cinnamon Suite. Saranno ovviamente circondati dal lusso, e potranno approfittare di un servizio all-inclusive e di una splendida vista offerta dal mare (che si trova a pochi passi dalla suite), circondati dalle palme e immersi nella natura grazie al giardino privato. Il tutto, arricchito da una lunga striscia di spiaggia bianca e finissima.

Carlo e Camilla potranno qui rilassarsi e trovare la propria pace dopo gli eventi ufficiali cui prenderanno parte durante i giorni trascorsi a Grenada, certi di poter ottenere la propria privacy. Il resort è infatti gestito da Sir Royston Hopkin e da Lady Betty Hopkin, particolarmente avvezzi a gestire le richieste delle celebrità e, nello specifico, già allietati in passato dalla presenza di membri della famiglia reale. Anche la Regina Elisabetta risiedette nel lussuoso resort, nel lontano 1966, durante il suo primo tour ai Caraibi. Per ben due volte vi ha alloggiato la Principessa Anna, mentre l’ultimo ospite reale risale al 2006, il Principe Harry.

Lo Spice Island Beach Resort è situato in un’area particolarmente tranquilla e riservata, nell’estremità meridionale della spiaggia di Grand Anse. Tra le sue mura non manca nulla, da alloggi di lusso a una cucina d’alta classe, fino alle strutture termali, per non dimenticare poi la vista da urlo che è possibile ammirare da ogni camera. In totale sono presenti 64 suite, alcune delle quali con piscina privata, posizionate lungo la spiaggia oppure immerse nei giardini tropicali. Non si dimentica la tradizione caraibica, che trova spazio nell’arredamento delle suite. A ciò si aggiunge una spolverata d’eleganza contemporanea, con svariate feature tecnologiche. Per non farsi mancare (proprio) nulla.