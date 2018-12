Capodanno con figli: alcune idee per vivere momenti indimenticabili

editato in: da

Ormai il Natale è alle porte e tutti, chi più, chi meno, siamo alle prese con pranzi e cene da preparare, con gli ultimi regali da comprare e gli accorgimenti finali per momenti indimenticabili. Nonostante la fatidica data incomba, alcuni hanno la già la mente al Capodanno.

Festa, champagne, brindisi di mezzanotte, fuochi d’artificio che dipingono il cielo notturno e divertimenti a non finire. Ogni anno, la notte del trentuno dicembre rappresenta la possibilità di rompere qualsiasi regola o schema, ma per le coppie con pargoli non è così facile.

Perché prima della fatidica emancipazione, i cari pargoli cominceranno a fare di tutto pur di trascorrere il Capodanno con i genitori, attendendo la mezzanotte magari davanti alla TV con i programmi che ogni anno i palinsesti ci propongono.

Come sopravvivere, dunque, a quest’ondata di monotonia in totale rottura con l’idea stessa del Capodanno?