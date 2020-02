La capitale Europea dello Spazio si trova in provincia di Roma

editato in: da

Entrando a Colleferro qualcosa già si intuisce, tutto merito di quella struttura che rappresenta un razzo e la sua fiamma intenti ad andare all’avanscoperta dello spazio. È proprio questa città, situata ai confini sud est della provincia di Roma a rappresentare il futuro dello spazio.

Situata ad un’altitudine di 218 metri, a nord dei Monti Lepini, la giovane cittadina nasce ufficialmente l’8 Luglio del 1935 ma le sue origini affondano nel più antico periodo paleolitico medio e superiore.

Ed è proprio nella città in provincia di Roma che ha sede una delle aziende tecnologiche spaziali più avanzate del mondo, l’Avio Spa. La presenza e l’operato di questa industria configura Roma e il nostro intero Paese come protagonista assoluto della scena industriale nel settore della tecnologia.

Basti pensare che proprio qui si lavora alla fabbricazione di pezzi per il razzo europeo che mette in orbita i satelliti. Negli ultimi 70 anni sono stati lanciati più di 7000 satelliti nello spazio anche se molti di questi non sono più operativi.

In questa impresa l’Europa detiene assolutamente il primato per il maggior numero di satelliti lanciati grazie al programma Arianne, di cui il merito è proprio dell’azienda situata a Colleferro. È in questo stabilimento che vengono realizzate le parti dei razzi Verga e Arianne.

Questa città dunque è il più alto esempio di come storia e futuro possono convivere: da una parte la cultura di un passato che precede addirittura l’Impero Romano, dall’altra la tecnologia che ci consente di esplorare lo spazio. E se Colleferro ha già meritato il titolo di città della cultura del Lazio vincendo un premio nel 2018, un altro riconoscimento è destinato alla provincia romana proclamata Capitale dello spazio nel 2021.

Ogni anno viene infatti eletta una capitale dello spazio che diventa in questo contesto la rappresentate istituzionale del mondo tra tutte le aziende che lavorano nel settore dello spazio e della tecnologia. Il 2021 sarà l’anno di Colleferro e non possiamo che essere orgogliosi di questo riconoscimento al nostro Paese.