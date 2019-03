In Canada apriranno le montagne russe più veloci e più lunghe del mondo

editato in: da

In Canada sarà possibile regalarsi incredibili brividi a bordo dell’ottovolante più veloce, lungo e alto al mondo: lo Yukon Striker.

Gli amanti del brivido non potranno che apprezzare le montagne russe da record che apriranno nei prossimi mesi in Canada. Entro l’estate del 2019 ci sarà infatti l’inaugurazione dello Yukon Striker. Un ottovolante che batterà tutti i record di genere, pronto a rappresentare l’incubo dei deboli di cuore e di chi soffre di vertigini.

Sarà possibile ammirare e, se dotati del necessario coraggio, provare questo dive coaster da urlo presso il Canada’s Wonderland di Vaughan. Una volta completato, sarà il più alto, lungo e veloce ottovolante al mondo. Basti pensare alla lunghezza complessiva della corsa. I visitatori del parco avranno di urlare, in un misto di panico ed esaltazione, per ben 1105 metri. Ciò comporta una durata alquanto prolungata. Se nella vita di tutti i giorni 3 minuti e 25 sembrano trascorrere come un lampo, quasi senza che possiamo accorgercene, tutt’altra questione è sperimentarli a bordo dello Yukon Striker. Le lancette sembreranno non muoversi affatto.

Il percorso sospesi in aria prevede quattro inversioni dinamiche. Con quest’espressione si fa riferimento al momento in cui i passeggeri si ritrovano a testa in giù. Anche i più temerari si ritroveranno ad aggrapparsi con forza alle sbarre di protezione, soprattutto nel momento in cui l’ottovolante raggiungerà la sua velocità di punta: 130 chilometri orari.

A bordo non saranno ammessi più di 24 passeggeri, che si ritroveranno a salire lentamente, come di consueto accade, fino a raggiungere l’altezza massima. Una volta in vetta lo Yukon Striker si fermerà per tre interminabili secondi. Sospesi nel vuoto, si precipiterà in caduta libera, seguendo per 74 metri una discesa verticali di 90 gradi. Porte aperte a maggio, con quest’attrazione che andrà a far parte della lunga lista del Canada’s Wonderland, che ne vanta ben 16. Sarà possibile visitare il parco divertimenti recandosi a nord di Toronto, in Ontario, lasciandosi ammaliare dallo splendore paesaggistico di questa provincia.

Lo Yukon Striker batterà il record per il momento detenuto dal Valravn, presente presso il Cedar Point Amusement Park in Ohio, negli Stati Uniti. La sua velocità massima è di 121 chilometri orari, con una lunghezza di 1041 e un’altezza di 68 metri.