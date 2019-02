Quando andare in vacanza con i figli: calendario scolastico 2018/2019

editato in: da

Il calendario scolastico detta i tempi delle vacanze dei genitori, ecco dunque che conoscerlo è fondamentale per programmare i viaggi per tempo.

Le vacanze dei genitori sono infatti dettate non soltanto dai propri impegni lavorativi (per i quali è fondamentale conoscere ponti e festività) ma anche, e soprattutto, dal calendario scolastico dei propri figli. Guardando al 2019, ecco le festività previste dal documento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione.

Calendario scolastico 2018/19: feste e ponti

Al di là di qualche giorno di differenza, dovuto agli ordinamenti interni di ogni singola regione, entro la metà di settembre tutti i bambini e ragazzi hanno fatto ritorno a scuola. Si è così dovuto attendere il primo giorno di novembre per prendersi un po’ di tempo da trascorrere in famiglia. Un giovedì di festa facilmente trasformabile in un lungo ponte, considerando come molti istituti, soprattutto asili ed elementari, non prevedono la frequentazione il sabato. Un lungo mese d’attesa poi fino a sabato 8 dicembre, per regalarsi un fine settimana lontano dallo stress quotidiano. Si è ormai in pieno clima natalizio e così si attendono il 25 e il 26 dicembre. Solitamente i bambini salutano la classe il 22 del mese, per poi tornarvi generalmente dopo il 6 gennaio, carichi di dolci dell’Epifania. Un lasso di tempo alquanto lungo per programmare qualche viaggio. Ricordiamo anche che le scuole saranno chiuse il giorno in cui si festeggia il santo patrono del comune.

Carnevale 2019

Il Carnevale è festeggiato in maniera differente di regione in regione.

Non tutte prevedono la chiusura delle scuole ma di certo ciò avverrà il 4 e 5 marzo in Abruzzo e Campania, dal 4 al 6 marzo in Basilicata e soltanto il 5 marzo in Sardegna. Queste sono le chiusure programmate:

Carnevale 2019 Friuli Venezia Giulia: dal 4 al 6 marzo 2019

Carnevale 2019 Piemonte: dal 2 al 6 marzo 2019

Carnevale 2019 Lombardia 2019 (Carnevale Ambrosiano): 8 e 9 marzo

Carnevale 2019 Veneto: 4 e 6 marzo 2019

Carnevale 2019 Valle d’Aosta: 4 e 6 marzo 2019

Carnevale 2019 Abruzzo: 4 e 5 marzo

Carnevale 2019 Campania: 4 e 5 marzo

Carnevale 2019 Sardegna: 5 marzo

Pasqua 2019 e ponte del 25 aprile

Il 19 aprile molti bambini saluteranno la scuola per poi partire con i propri genitori. Sarà possibile prendere un volo nel pomeriggio, così da trascorrere già la serata del venerdì lontano da casa, risvegliandosi sabato 20 altrove, festeggiando Pasqua e il Lunedì dell’Angelo lontano dallo stress quotidiano. Il ritorno in classe a al lavoro avverrà poi martedì 23 aprile. I liberi professionisti potrebbero però decidere di forzare un po’ la mano e programmare un lungo viaggio, considerando la Festa della Liberazione del 24 aprile. Un lungo ponte che sacrificherebbe qualche giorno di scuola, concedendosi però del tempo di qualità in famiglia.

Festa del Lavoro 2019

Il primo maggio, Festa del Lavoro, cadrà di mercoledì in questo 2019. Impossibile dunque programmare alcun viaggio ma, approfittando del bel tempo, sarà possibile cimentarsi in una gita dal mattino alla sera.

Festa della Repubblica 2019

Nessun ponte strategico purtroppo per la Festa della Repubblica, che nel 2019 cadrà di domenica. Nulla più di una fuga del weekend o una gita lunga 24 ore.

Vacanze estive

Le regioni con maggiore vocazione turistica sono quelle che avranno un periodo di chiusura estiva maggiore e gli studenti di quelle più calde (per esempio la Puglia) rientreranno sui banchi di scuola verso fine settembre. La durata complessiva delle vacanze sarà di 3 mesi circa. Questo periodo è quello in cui i ragazzi possono organizzare le vacanze più lunghe con diverse settimane nella casa al mare, oppure vacanze con gli amici o quelle organizzate per gli studenti, soggiorni di studio all’estero o ancora in strutture ricettive insieme ai genitori.

Le date di fine anno scolastico 2018/2019

Valle d’Aosta: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Trento: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

Bolzano: 15 giugno 2019

Veneto: 8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

Friuli Venezia Giulia: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Piemonte: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Lombardia: 8 giugno 2019

8 giugno 2019 Liguria: 11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Emilia Romagna: 7 giugno 2019

Toscana: 10 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Umbria: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia) Lazio: 8 giugno 2019

Abruzzo: 8 giugno 2019

Marche: 8 giugno 2019

Campania: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Molise: 8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Basilicata: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Calabria: 8 giugno 2019

Puglia: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)

Sicilia: 11 giugno

Sardegna: 8 giugno 2019 (30 per le scuole dell’infanzia)

Calendario 2019/20: le date di inizio anno scolastico

Valle d’Aosta: 12 settembre 2019

Trento: 12 settembre 2019

Bolzano: 5 settembre 2019

Veneto: 12 settembre 2019

Friuli Venezia Giulia: 10 settembre 2019

Piemonte: 10 settembre 2019

Lombardia: 12 settembre 2019

Liguria: 17 settembre 2019

Emilia Romagna: 17 settembre 2019

Toscana: 17 settembre 2019

Umbria: 12 settembre 2019

Lazio: 17 settembre 2019

Abruzzo: 10 settembre 2019

Marche: 17 settembre 2019

Campania: 12 settembre 2019

Molise: 13 settembre 2019

Basilicata: 10 settembre 2019

Calabria: 17 settembre 2019

Puglia: 20 settembre 2019

Sicilia: 12 settembre 2019

Sardegna: 17 settembre 2019

Festività anno scolastico 2018/2019: date chiusure scuole

1 novembre, Ognissanti – giovedì

8 dicembre, Immacolata concezione – sabato

25 dicembre, Natale – martedì

26 dicembre, Santo Stefano – mercoledì

1 gennaio 2019, Capodanno – martedì

6 gennaio, Epifania – domenica

21 aprile, Pasqua – domenica

22 aprile, Pasquetta: lunedì

25 Aprile, festa della Liberazione – giovedì

1 maggio, festa del lavoro – mercoledì

2 giugno, San Silvestro – martedì

Le scuole saranno chiuse anche in occasione della festività del santo patrono.

