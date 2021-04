Quest’estate il pic-nic si fa a Buckingham Palace

editato in: da

Con la lenta e graduale riapertura dei Paesi esteri, sono molte le persone che immaginano già la destinazione da raggiungere non appena gli spostamenti saranno del tutto consentiti. Quello che cercano i viaggiatori oggi è sicuramente un’esperienza unica e ricca, in grado di emozionare. E noi ne abbiamo una che fa al caso vostro.

Per viverla dobbiamo spostarci a Londra e più precisamente davanti alle porte dei giardini di Buckingham Palace. La regina Elisabetta, infatti, ha deciso per la prima volta di aprire le porte dell’area outdoor della sua residenza ufficiale per permettere a cittadini e viaggiatori di organizzare un pic-nic sull’erba. Una decisione inedita e inaspettata che permetterà a chiunque di vivere un’esperienza davvero unica.

Attenzione, però, ci saranno delle regole da rispettare. Sua Maestà, infatti, ha messo il veto di accendere il barbecue o giocare a pallone. Insomma, un pic-nic bon ton in piena regola sui prati reali per ammirare le splendide meraviglie dei giardini di Buckingham Palace.

Il Palazzo, chiuso a lungo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha previsto la riapertura al pubblico il 17 aprile, con tanto di visite e tour organizzati per scoprire i meravigliosi giardini della residenza. Un’occasione perfetta per ammirare il tripudio di colori della fioritura.

I giardini sono elencanti nel registro dei parchi e dei giardini esotici, ospitano infatti diversi esemplari floristici, tra i quali spicca un gelso piantato da Giacomo I d’Inghilterra. Gli fanno compagnia prati ricchi di primule e campanule, azalee e magnolie e alberi di platano, castagno, acero e cipresso. Secondo le guide turistiche di Palazzo, il giardino è sotto la cura di otto giardinieri che lavorano a tempo pieno per mantenerlo nella sua massima rigogliosità.

Ed è qui, tra le suggestive atmosfere dei giardini di corte, che sarà possibile organizzare dei pic-nic con tanto di plaid e cestino. Come anticipato, però, non saranno consentiti giochi col pallone e accensioni di barbecue, ma non solo, non sarà possibile portare con sé degli alcolici. Del resto, in una residenza reale ci vuole decoro.

Per accedere ai giardini e godersi il pic-nic basterà acquistare il biglietto di ingresso con visita guidata. Gli organizzatori, infatti, concederanno il tempo ai visitatori di scegliere il proprio angolo preferito tra i prati, accomodarsi e rilassarsi.