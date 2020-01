British Airways: voli scontati per le prossime vacanze

editato in: da

Sconti imbattibili per la British Airways che, fino al 20 gennaio, offre a tutti i suoi viaggiatori voli e combinazioni volo e hotel con un risparmio del 30%. L’offerta è davvero allettante con proposte su Londra, il Medio Oriente, gli Stati Uniti oltre che Sud Africa e Sud America.

Questa potrebbe essere l’occasione per prendersi la prima pausa dell’anno o organizzare già da ora un viaggio in vista di San Valentino o Pasqua, o per visitare la vostra città preferita. Qualche esempio?

Che ne dite di New York? Un volo a/r da Malpensa (Milano) a New York e 3 notti in hotel, per esempio, con la British Airways vi costeranno solo 399 euro. Qui, anche in pochissimo tempo, potete fare il pieno di ricordi ed emozioni. Se è la vostra prima volta nella Grande Mela oltre ai classici luoghi da andare a vedere, come la Statua della Libertà e il Ground Zero, perché non fermarsi in posti un po’ meno conosciuti e ricercati come la stazione di Old City Hall?

Offerte allettanti, poi, anche su destinazioni come Shanghai. Con soli 445 euro potete ottenere un volo andata e ritorno con partenza da Bologna. Una volta arrivati nella città più popolosa della Cina entrerete nel suo ritmo frenetico. Se non avete paura della velocità salite sul Maglev: ad oggi, con i suoi 430 km/h, è il treno più veloce al mondo.

Questo treno vi porterà in città e poi, una volta visitata, spostatevi alla ricerca del Giardino Yuyuan (l’unica di epoca Ming) e dei villaggi sull’acqua, come Zhujiajiao. Questi luoghi sono ricchi di storia e cultura quindi perfetti per chi cerca l’animo più orientale della città.

Se invece volete rimanere in Europa, come non approfittare delle offerte volo a soli 17 euro di sola andata verso Londra? Si parte a Milano, da Linate, e in poco meno di due ore vi troverete già nella Capitale del Regno Unito. Dopo una visita a Buckingham Palace, alla Cattedrale di St Paul e nei luoghi più noti della città, che ne dite di cercare qualche meta insolita per il vostro viaggio?

Ad esempio cercate il quartiere di Walthamstow, nella zona a nord-est della città, un esempio di street art locale dove chi vi abita apre le porte agli artisti o il Kew Royal Botanic Gardens bellissimo giardino che custodisce piante provenienti da tutto il mondo. Da non perdere anche la stazione di St Pancras, oggi ristrutturata, dove trova spazio la statua degli innamorati.