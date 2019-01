Brexit, i problemi per chi viaggia se non c’è accordo con l’Europa

editato in: da

A causa della Brexit, nel Regno Unito regna il caos. No, non si tratta di un banale gioco di parole, ma delle enormi conseguenze che il voto del 15 ottobre ha avuto sul paese. Il non aver raggiunto, di fatto, un accordo con per l’uscita dello stato d’oltremanica dall’alleanza continentale è una grave mancanza.

Al giorno d’oggi, i bretoni si avviano alla fatidica data del 29 di marzo senza nemmeno la bozza di un accordo. Questo influisce in maniera netta su qualsiasi settore della vita quotidiana, compreso prenotare le vacanze. Voler intraprendere, ora come ora, un viaggio in uno degli altri 26 paesi dell’UE dalla Gran Bretagna, e viceversa, è una grande incognita.

Ci sono, come sempre in questi casi, due voci ricorrenti che si susseguono. Quella dei catastrofisti sostiene che vi dovrebbero essere ritardi di novanta secondi per ogni singolo passeggero su ogni singolo volo con tratta Europa-UK. Questo sarebbe dovuto al numero molto più elevato di controlli di cui necessitano i passeggeri paesi extracomunitari. Visto l’enorme mole di traffico che coinvolge la Brexit, tra voli in entrata ed in uscita diretti in UE, questo scenario è, quantomeno, catastrofico, ma improbabile.

Gli ottimisti, invece, sostengono che si arriverà ad un accordo tale da permettere il normale svolgimento dei lavori, senza causare eccessivi ritardi o inconvenienti ai turisti. Anche quest’opzione è quantomeno impronosticabile, perché, visto lo sconvolgimento che sta avvenendo ai piani alti della nostra politica comunitaria, pare impossibile che non si abbiano ripercussioni proprio su uno dei punti di forza della comunità europea: l‘Accordo di Schengen.

In ogni caso, sono ancora troppe le incognite che aleggiano attorno ad eventuali nuove forme di circolazioni di passeggeri tra l’UE e la Gran Bretagna. L’unica cosa certa è che, per il momento, l’Europa ha dato il permesso di far solcare i cieli continentali ai voli provenienti dal Regno Unito, ma solo per quanto riguarda la “connettività di base”. In altri termini, questo è un ulteriore malus per il traffico aeroportuale anglosassone.

L’unica cosa certa, al giorno d’oggi, è che il traffico aereo tra Gran Bretagna ed Europa vale un giro d’affari da miliardi di euro. Nessuno è realmente interessato a fare in modo che questo cessi definitivamente, ma l’effettiva uscita di scena traumatica del Regno Unito dalla Comunità Europea potrebbe aprire a scenari davvero poco confortanti.