Bradley Cooper e Lady Gaga: in vacanza insieme a Panarea

La love story Cooper-Gaga, scoppiata durante la Notte degli Oscar per via degli sguardi ammiccanti scambiati tra i due sul palco del Dolby Theater a Los Angeles, davanti a centinaia di celebrity e a milioni di telespettatori, non è ancora finita. Stanno insieme oppure no?

L’affaire più discusso di Hollywood era partito durante le riprese del film “A star is born”. E da lì non si è più fermato.

Infatti, qualcuno li avrebbe avvistati insieme, qui in Italia, in vacanza sull’isola di Panarea, alle Eolie. L’avvistamento della coppia sull’isola da sogno sarebbe data per certa. Secondo i vari siti di gossip,

Lady Gaga e Bradley Cooper sarebbero arrivati “in una delle isole Eolie” e sarebbero andati a pranzo nel locale che si chiama “Da Pina” e colazione al “Cincotta”. Di quest’ultimo siamo certi perché sul profilo Instagram dell’hotel hanno postato una foto in compagnia di Bradley (senza Miss Germanotta).

Secondo i ben informati, i due sarebbero dovuti andare anche a casa Clooney a Laglio, sulle rive del lago di Como, ma pare che, dopo tutto questo can can, abbiano deciso di non partire più.

Che l’isola di Panarea fosse la più gettonata dai vip non vi erano dubbi. Solo quest’estate hanno sfilato l’uno dopo l’altro Katy Perry e Orlando Bloon paparazzati a fare shopping tra i negozi dell’isola e Massimo Lopez e Paola Rivetta, giornalista del Tg5. L’ultimo della lista è appunto l’attore americano, incontrato sulla terrazza dell’Hotel Cincotta di Panarea a fare colazione insieme al suo staff. E l’estate è appena incominciata.