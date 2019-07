Brabant, la pista ciclabile che attraversa un museo

editato in: da

A partire da questa estate, nel Brabant, sarà possibile, per la prima volta, visitare un museo in bicicletta.

Una notizia che rende felici gli appassionati di sport e gli amanti di storia e cultura, si tratta infatti del primo museo al mondo che avrà al suo interno una pista ciclabile.

Il museo in questione è l’Overloon Museum, uno spazio dedicato alla guerra e al periodo della Resistenza, situato nella regione meridionale del Brabant.

Tutti i visitatori, avranno la possibilità di visitare lo spazio museale non solo a piedi, ma anche in bicicletta. All’interno della struttura, è stato costruito un ponte lungo 90 metri che attraversa la sala principale del museo a un’altezza di tre metri.

Percorrendolo, sarà possibile ammirare dall’alto la collezione del museo: 150 veicoli, aerei e cannoni della Seconda Guerra Mondiale. L’inaugurazione del ponte è prevista al termine di questa estate, esattamente dal 14 al 22 Settembre, in occasione della celebrazione del 75° anniversario dell’operazione Market Garden.

Il percorso all’interno del museo di Overloon, fa parte dell’itinerario consigliato ai viaggiatori che vogliono scoprire un pezzo di storia della Liberazione, insieme ai cimiteri militari britannico e tedesco che si trovano nell’area circostante.

L’Overloon Museum, si trova nell’omonima città ed è il più grande spazio esistente in Olanda dedicato alla storia della Seconda Guerra Mondiale. La struttura è davvero molto grande: un parco di oltre 14 ettari conserva il campo di battaglia di uno dei più cruenti combattimenti della Guerra.

Proprio in questo luogo, nel 1944, americani e britannici opposero dura resistenza ai tedeschi: il villaggio di Overloon fu quasi reso al suolo durante lo scontro.

Il 25 Maggio del 1946, il il generale Whistler, l’Ufficiale comandante delle truppe britanniche che aveva riconquistato la cittadina, inaugurò ufficialmente il museo.

Un pezzo della nostra storia quindi, è oggi visitabile in questa struttura, attraverso una inaspettata e originale prospettiva: dall’alto e su due ruote.