A Boston, la rievocazione storica più suggestiva d’America

Il 16 dicembre del 1773 alcuni coloni americani membri del gruppo patriottico Sons of Liberty, travestiti da indiani Mohwak e imbarcatisi a bordo di navi inglesi, gettarono in mare le casse di tè da queste trasportate in risposta all’innalzamento della pressione fiscale decisa dal governo britannico.

Il British Parliament’s Tea Act fu una legge ideata per favorire il monopolio della Compagnia delle Indie Orientali attraverso l’eliminazione della tassazione sul tè. Ciò rendeva più competitivi i prezzi della Compagnia rispetto a quelli dei contrabbandieri americani-olandesi. La protesta del Sons of Liberty fu uno dei primi eventi che portarono allo scoppio della guerra d’indipendenza americana.

Quel gesto prenderà il nome di “Boston Tea party“, noto anche come distruzione del tè. Si tratta di uno degli atti di ribellione più famosi della storia moderna.

Come ogni anno, Boston – anche nel 2018 – celebra l’anniversario con una delle rievocazioni storiche più grandi degli Stati Uniti. Ogni 16 dicembre vengono coinvolti un centinaio di interpreti in costume che, all’Old South Meeting House, danno vita al dibattito. Alle 18.30 viene infatti rivissuto e interpretato il dibattito sulle tasse sul tè imposte alla colonia del Massachusetts, proprio come avvenne il 16 dicembre 1773: per il pubblico è possibile assistervi, acquistando anticipatamente il biglietto d’ingresso.

Dalle 19.30, poi, un lungo corteo invade le storiche vie di Boston guidato dalla banda militare fino al Waterfront. Qui le casse di tè vengono lanciate in mare da parte dei Sons Of Liberty: e, a questa parte della cerimonia, si può partecipare gratuitamente. Straordinaria rievocazione organizzata dall’Old South Meeting House e dal Boston Tea Party Ships & Museum, la manifestazione vuole consentire a chiunque di assistere ad un evento che ha cambiato la storia degli Stati Uniti.

Per il Boston Tea Party sono numerose le offerte proposte dagli alberghi della città. Tra le mete preferite ci sono l’Intercontinental Hotel che s’affaccia proprio sul luogo storico sul porto e che propone il Revolutionary History Boston Tea Party Package. Il Boston Tea Party Ships & Museum è aperto tutto l’anno ed è dedicato al periodo storico 1773-1775. Al suo interno ci sono filmati in 3d, mostre interattive, due vascelli replica degli originali storici e Interpreti in costume di una delle giornate più importanti nella storia moderna.