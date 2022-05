Il borgo italiano diventato una “Little America”

In Italia c’è una “Little America” e ogni giorno che passa sembra diventarlo sempre di più. Un borgo bellissimo, situato in una delle regioni più amate del mondo, è stato definito dalla prestigiosa CNN “il paese d’Italia più amato dagli statunitensi“. Ma perché è proprio questo luogo ad esserlo? Cosa sta succedendo esattamente?

Sambuca di Sicilia, la Piccola America

Benvenuti a Sambuca di Sicilia, borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che conserva ancora oggi tracce del suo passato. Un vero e proprio angolo di paradiso da vivere a ritmo lento, scoprendo passo dopo passo la storia le tradizioni di un luogo che colpisce ogni visitatore.

Da queste parti le vie del centro storico pullulano di ristoranti e locali dove ordinare le specialità della cucina siciliana, altrettanti sono poi i luoghi d’interesse legati al suo passato. Sambuca, inoltre, nei suoi dintorni regala una natura straordinaria che lo rende un vero e proprio concentrato di bellezza e armonia. Poi c’è il sito archeologico di Monte Adranone, la città greco-punica posta a circa 1000 metri di altitudine da cui si gode uno dei panorami più vasti e incredibili della Sicilia.

Ma arriviamo al punto: perché Sambuca di Sicilia è diventata una Piccola America?

Sambuca di Sicilia e le case a 1 euro

Era il 2019 e la CNN scelse di pubblicizzare la vendita delle case a 1 euro in questo delizioso borgo agrigentino. Da quel momento sono passati 3 anni e la cosa più curiosa è che questo periodo ha portato ben 150 compravendite, di cui l’ottanta per cento a stelle e strisce, motivo per cui Sambuca di Sicilia è diventato “il paese italiano più amato dagli americani”.

Basta scendere tra le strade di questo eccezionale paese siciliano per scoprire decine e decine di statunitensi che passeggiano nel centro storico. Chiacchierano con la gente del luogo, sorseggiano un caffè e si godono la meravigliosa atmosfera. La vita scorre lenta, nessuno ha fretta. Le panchine sono di nuovo affollate e i bar un viavai di clienti pronti a guastarsi una qualsiasi specialità.

Un risultato che sorprende: nel giro di poche ore dal lancio dell’iniziativa, le mail di richiesta di informazioni erano già 40mila e, dopo due anni di pandemia, tornano a fare capolino gli investitori di mezzo mondo, giunti a Sambuca di Sicilia per la festa della Madonna che si è tenuta il 15 maggio.

Arrivare qui, per gli americani, è come fare un cambio di vita radicale: in Sicilia si vive lentamente, senza fretta, mentre in America tutto corre velocemente, tanto da diventare sfiancante.

Addio sogno americano, ora c’è il sogno italiano

L’articolo della CNN riporta le parole di alcuni americani che hanno acquistato un’abitazione a 1 euro a proprio in questo affascinante luogo della Sicilia. Tra le varie affermazioni spicca una frase che potrebbe portare a riflettere: “Se voi avete il sogno americano, noi americani abbiamo l'”italian dream”“, dice David Waters, youtuber e imprenditore dell’Idaho che con le case a un euro ha pensato di farci un business, acquistandole e rivendendole ristrutturate: “Ho un canale YouTube con ventimila iscritti interamente dedicato alle case sambucesi“. Un risultato davvero sorprendente!

“A questo prezzo in America non avremmo comprato neanche un caffè”. Una faccenda, quindi, che per gli americani è serissima. Lo chiamano “un affare di cuore” a tal punto da venire in Sicilia almeno sei volte l’anno, e dopo bene diciotto ore di volo ogni volta. Perché? Perché non importa la fatica, a loro basta mettere piede a Sambuca di Sicilia per rigenerarsi.

Jessica, che ha un figlio che spera che un giorno venga a vivere qui, ha dichiarato: “Quando sarà grande questa casa sarà per lui una risorsa inestimabile“, e ha continuato con una sorta di dichiarazione d’amore per il bel borgo siciliano: “È l’effetto Sambuca, quando sono qui mi sento un adolescente che sogna a occhi aperti“.

Le serie tv sulle case a 1 euro

La cosa ancor più positiva per questo paesino che sta rinascendo dalle sue ceneri è che gli acquirenti delle case a 1 euro non sono solo americani. Ci sono anche l’avvocato franco-canadese Brigitte Doufour, l’arabo Marko Zigon, la tedesca Susanna Heinson, lo svizzero Manfred Walder. A far più notizia è stata, però, l’attrice newyorkese Lorraine Bracco, nota per aver recitato nel film “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese e nella serie tv “I Sopranos”, che della sua casa a un euro ha fatto una serie tv, “Vado a vivere in Sicilia“.

Non è finita qui: un’altra serie tv sulle case a 1 euro verrà trasmessa dalla Bbc. Questa volta, però, non sarà Sambuca di Sicilia ad attrarre i media stranieri. Sarà Salemi, in provincia di Trapani, anch’esso un borgo con un delizioso centro storico che vanta stradine strette, piazze, antichi palazzi, chiese ed un maestoso castello:è un vero e proprio museo a cielo aperto.

A Salemi si respira un’aria particolare, un miscuglio di antico e di passato, di popolazioni che si sono alternate e che hanno lasciato segni visibili. Grazie a questo, la casa di produzione inglese Voltage Tv ha acquistato una delle abitazioni messe in vendita dal Comune al prezzo simbolico di 1 euro. Lo scopo è realizzare una docuserie di otto puntate che percorre tutte le fasi di ristrutturazione dell’immobile.

C’è molto interesse, quindi, per l‘Italia più autentica. La pandemia si è rivelata certamente una sfida nel portare a questo livello i progetti di Sambuca di Sicilia e di qualsiasi borgo italiano che ha abbracciato questa iniziativa, ma alla fine tutto sembra procedere nel migliore dei modi.

Il motivo di questo grande interesse per case da rimettere in sesto completamente, tante rimaste danneggiate quasi completamente dal terremoto, secondo la CCN risiede nel fatto che in molti desiderano avere una casa per le vacanze in uno dei Paesi più belli del mondo. Ma c’è anche un’altra importante componente: il grande desiderio di rivedere rinascere un paese e la sua economia.

Insomma, mentre i giovani italiani – in questa caso specifico i siciliani – fanno le valigie alla ricerca di un lavoro all’estero, sempre più stranieri ci ricordano che non dovrebbe andare così, perché il vero sogno è quello italiano e non americano.