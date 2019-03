Nel borgo di Biccari si dorme nelle bubble room

editato in: da

Il borgo di Biccari, nel cuore della Puglia, apre un hotel sotto le stelle.

Si potrà dormire dentro delle bubble room, stanze trasparenti fatte come palloni gonfiati da cui si potrà ammirare il paesaggio.

Le piccole stanze saranno ubicate in riva al lago e nel bosco che circonda il borgo.

Il Sindaco del paese, che ha lanciato l’iniziativa, promette notti all’insegna del romanticismo nelle stanze trasparenti dotate di ogni confort.

I turisti che trascorreranno le notti nelle ‘bolle’ avranno in dotazione una ricetrasmittente che li terrà in contatto con un guardiano che, stando a debita distanza dalle stanze trasparenti, vigilerà su tutta la zona. Inoltre, entro l’estate saranno attivate delle convenzioni con ristoranti e b&b del paese per assicurare anche un servizio catering.

Lo stesso borgo in provincia di Foggia era stato protagonista qualche settimana fa di un’altra iniziativa che aveva lo scopo di attirare turisti: regalare una vacanza a una coppia di giovani per tutto il mese di agosto, in cambio di un’opera di volontariato nella Cooperativa della Comunità oppure nel Parco Avventura, dove si può già dormire all’interno di deliziose tree house, casette sull’albero.

Biccari è un borgo antico abitato da poco più di duemila persone. Questi originali progetti sono legati a un tipo di turismo ‘green’, eco-sostenibile e responsabile, che avrà un impatto molto dolce sul borgo e sulle attività quaotidiane della popolaziojne che ci vive tutto l’anno in tranqueillità.