È boom di prenotazioni per volare durante le vacanze estive

editato in: da

Una buona notizia riaccende la speranza nel settore delle compagnie aeree, messo a dura prova dalla pandemia. Arriva da easyJet, che ha parlato di un aumento delle prenotazioni per i pacchetti “easyJet Holidays” della prossima estate del 250% rispetto allo scorso anno

Segno che le persone vogliono lasciarsi questo brutto periodo alle spalle e andare in vacanza il prima possibile. “Sappiamo che esiste una domanda repressa, l’abbiamo visto ogni volta che le restrizioni sono state allentate”, ha dichiarato alla BBC Johan Lundgren, amministratore delegato della compagnia low cost britannica. E ha aggiunto: “Siamo molto contenti di vedere che i nostri clienti stanno progettando le loro vacanze estive”.

Il mese più gettonato per le vacanze? Quello di maggio, considerato da molti passeggeri il periodo ideale per prendersi una pausa e godersi finalmente il meritato relax nella propria destinazione del cuore.

A scommettere sulla bella stagione è anche Ryanair, che ha lanciato un’offerta imperdibile, proponendo viaggi estivi a prezzi davvero molto convenienti.

Il boom inatteso di prenotazioni, registrato da easyJet, getta finalmente un po’ di luce sul futuro dell’industria del trasporto aereo, dopo l’anno buio appena trascorso in cui abbiamo visto diverse compagnie, come British Airways e Virgin Atlantic, ma anche la stessa easyJet, annunciare migliaia di tagli al personale e cancellare alcune tratte.

E purtroppo le cose non stanno andando come ci si augurava nemmeno in questo inizio 2021, a causa dei nuovi blocchi introdotti in molti Paesi europei per contrastare e contenere il contagio da Covid-19. Proprio nei giorni scorsi, la Norwegian ha annunciato il taglio del settore ‘lungo raggio’ e di oltre mille posti di lavoro, fra piloti e assistenti di volo con base nell’hub di Londra-Gatwick.

La situazione, però, potrebbe cambiare in meglio, stando ai dati ottimisti comunicati dal CEO di easyJet, che si è detto fiducioso che la campagna vaccinale in corso nel Regno Unito e in Europa sarà la chiave per sbloccare nuovamente i viaggi.

Riguardo ai tamponi obbligatori prima del volo, Lundgren ha, invece, precisato che il costo spesso proibitivo dei test potrebbe scoraggiare chi vuole intraprendere un viaggio in aereo. A preoccupare il settore sono anche le nuove varianti del Covid-19, che hanno causato un’ulteriore stretta sui viaggi all’estero nel Vecchio Continente.