Blue Air, voli scontati per volare in Europa a San Valentino

È vero, basta una cenetta preparata con tanto amore dal vostro partner per sentirvi già al settimo cielo – e per i più esigenti c’è pur sempre il ristorante. Ma a tutti, in fondo, fa piacere ricevere una bellissima sorpresa in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati. E che cosa può esserci di più emozionante che non un viaggio, o anche un semplice weekend fuori porta?

Blue Air ha pensato proprio a tutti gli innamorati, lanciando una promozione imperdibile per volare in tutta Europa. Prenotando ora sul sito ufficiale della compagnia aerea, potrete usufruire di uno sconto fino al 25%. Non vi sembra l’occasione perfetta per regalare una vacanza romantica alla vostra dolce metà? Le opzioni sono davvero molte, non dovete far altro che scegliere la vostra destinazione preferita, selezionare le date in cui volete viaggiare e – naturalmente – preparare le valigie. E se non sapete ancora dove andare, possiamo darvi qualche suggerimento.

Partendo da Roma, potete raggiungere Iasi a prezzi che vanno da appena 15,99 euro. Una piccola cifra per poter andare all’avventura in una delle più grandi città della Romania, che purtroppo non è molto conosciuta al di fuori dei confini del Paese. È questo dunque il momento perfetto per scoprire un luogo magico, ricco di arte e cultura. Uno dei posti più affascinanti è senza dubbio l’imponente Palazzo della Cultura, che sorge nel cuore della città e ne è ormai diventato il simbolo. Al suo interno, ci sono mille meraviglie da ammirare; fuori, inoltre, il palazzo è circondato da splendidi giardini.

Altrettanto bella è anche Bacău, una delle città più antiche della Romania. Molto romantico è il Parco delle Rose (conosciuto anche come il Parcul Trandafirilor), il più antico della regione: risale al 1850, anno in cui venne aperto come giardino pubblico. Il suo nome deriva dal fatto che vi trovano spazio decine di specie di rose multicolori, che rendono l’atmosfera davvero speciale. Nel 2007 è stato completamente rinnovato, così oggi è un luogo molto affascinante da visitare. Se Bacău è la vostra scelta, potete raggiungerla da Bologna a partire da 23,99 euro.

E non può naturalmente mancare Bucarest, la capitale della Romania. Oltre ad essere uno dei principali centri economici della regione, è anche un importante polo culturale, e ne sono dimostrazione le decine di attrazioni che ogni anno garantiscono un ottimo flusso turistico. Assolutamente da non perdere è una visita al Palazzo Reale, splendido esempio di stile neobarocco. Un tempo residenza reale, oggi è la sede del Museo Nazionale d’arte della Romania. E poi sono molto famose le sue terme, che attirano turisti da ogni angolo del mondo. Partendo da Cagliari, i biglietti per Bucarest vanno da 23,99 euro.