Black Friday, le crociere di MSC a un prezzo eccezionale

editato in: da

Il battesimo della MSC Grandiosa, la nave della nuova generazione

Anche MSC Crociere partecipa al Black Friday, quest’anno, con una serie di iniziative volte a regalare ai propri ospiti una bellissima sorpresa. Viaggi scontati, disponibili a prezzi imbattibili, per potersi concedere una vacanza da sogno almeno una volta nella vita: scopriamo qual è l’offerta imperdibile.

La compagnia navale ha deciso di mantenere il mistero sulla promozione, annunciando solo le date in cui sarà valida. Bisognerà infatti prenotare tra venerdì 29 novembre e lunedì 2 dicembre 2019 ovvero nel lasso di tempo che va dal Black Friday al Cyber Monday. Sono solamente quattro giorni di grandissime offerte, per cui bisognerà affrettarsi: potrete trovare crociere a prezzi scontati e regalarvi così il viaggio che avete sempre desiderato. Occhio dunque al sito ufficiale di MSC Crociere, perché nei prossimi giorni verranno svelati i dettagli dell’imperdibile promozione.

C’è poco tempo per decidere che cosa fare, meglio organizzarsi con un po’ d’anticipo. Perché non iniziare già ora a pensare quale potrebbe essere la vostra prossima vacanza? La flotta MSC offre infatti un’ampia varietà di destinazioni tra le quali scegliere, così da personalizzare il vostro viaggio e renderlo un’esperienza davvero unica. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, naturalmente.

Chi vuole rimanere sul classico, può prenotare una splendida crociera sul Mediterraneo. Scoprirete alcune delle più affascinanti città d’Italia e d’Europa, navigando lungo le assolate coste che si affacciano sul nostro mare. E potrete godere della bellezza di splendide spiagge greche e del fascino antico e misterioso di famosi siti archeologici che vi riporteranno indietro nel tempo.

Preferite una meta diversa dal solito? Una crociera nel Nord Europa potrebbe essere quello che fa per voi. Tra le isole britanniche e la Russia, passando per i Paesi Baltici e la Scandinavia, potrete ammirare la natura incontaminata che si incastra alla perfezione tra città moderne e splendide località storiche. E poi avrete la possibilità di scoprire le meraviglie dei fiordi norvegesi, che offrono ogni volta un panorama da mozzare il fiato, mentre i più fortunati addirittura si godranno l’affascinante spettacolo dell’aurora boreale che illumina le distese di ghiaccio.

Se tutto questo freddo non vi piace, nessun problema: MSC Crociere ha un’ampia offerta di destinazioni caldissime, a partire dai Caraibi. Piccoli paradisi in terra, angoli quasi sconosciuti e lontanissimi dal resto del mondo, le isole caraibiche sono tra le più richieste dai viaggiatori. E non ci sorprende: sabbia bianca, acque cristalline e un sole che splende forte come non mai, riscaldando anche i nostri inverni più gelidi.