È il momento di acquistare un biglietto aereo per un super viaggio

Se state sognando di volare verso una meta da sogno ecco le offerte che non dovete perdervi.

Air Italy offre una promozione Halloween che consente di viaggiare con biglietti scontati del 25% prenotando entro il 31 ottobre.

Si può volare verso le nuove rotte della compagnia aerea alle Maldive, in Kenya (Mombasa) e a Zanzibar in Tanzania. Ma ci sono anche offerte low cost per New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Sharm el-Sheikh e Tenerife.

La promozione è valida per partenze da tutta Italia nel periodo che va dal 5 novembre 2019 al 15 settembre 2020.

Un’ottima occasione per regalarsi una splendida vacanza in una meta calda quando in Italia è già pieno inverno.

Una volta atterrati a Malé, si può scegliere di raggiungere una delle centinaia di isole che formano gli atolli maldiviani ed che ospitano resort di lusso ma anche eco-lodge e guest house più alla portata di mano. Tutto dipende dal tipo di vacanza che si cerca e dal budget ovviamente. Per chi cerca una vacanza autentica, consigliamo vivamente questi ultimi, dove potersi sentire un po’ come un Robinson Crusoe del duemila.

Mare splendido e spiagge favolose le trovate anche in Kenya. Ma qui si può anche provare l’esperienza di un safari alla scoperta dei Big Five. Un’emozione che bisogna provare almeno una volta nella vita.

E che dire di Zanzibar? Secondo gli ultimi dati statistici forniti dai tour operator è la meta più richiesta dagli italiani per l’inverno, basta vedere il numero di foto postate su Instagram.

Scade, invece, il 29 ottobre l’offerta di Alitalia, che applica il 25% di sconto per tutti i voli in partenza dagli aeroporti lombardi di Linate (appena riaperto), Malpensa e Bergamo diretti verso una meta in Italia o in Europa. Si può volare tra il 4 novembre 2019 al 31 marzo 2020, basta inserire il codice sconto DALINATE25 al momento della prenotazione.

Tra le nuove mete raggiunte dalla compagnia ci sono Stoccarda e Colonia. La prima è una città molto piacevole da visitare. Sicuramente legata ai marchi automobilisti tedeschi, per chi ha questa passione vale sicuramente la pena visitare i musei della Mercedes-Benz e della Porsche. Ma per chi preferisce stare sul classico, da non perdere è la zona di Schlossplatz, con il Palazzo Nuovo in stile Barocco, le belle strade, i giardini e i mercati coperti (perfetti nelle gelide giornate invernali). Ma pochi sanno che Stoccarda è uno dei centri termali più grandi d’Europa: si contano ben 19 sorgenti naturali e i bagni termali sono molto frequentati durante tutto l’anno. È quindi anche una meta molto rilassante.

Colonia, una delle città più antiche della Germania, è un’altra bellissima scoperta. Una città ricca di musei, con un bellissimo Duomo in stile gotico e tantissimi eventi durante l’anno.