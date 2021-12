Biglietti aerei a meno di 20 euro per un inverno al caldo

Ryanair ha appena lanciato una nuova promozione mettendo in vendita online biglietti aerei a 19,99 euro. Sul sito della compagnia aerea low cost in realtà si trovano offerte a prezzi anche di molto inferiori.

L’offerta è valida solo per oggi 20 dicembre. C’è tempo fino a mezzanotte per prenotare. Inutile ricordare, però, che chi prima arriva meglio alloggia. Si può partire fino al 28 febbraio e le mete raggiungibili sono davvero tante e tutte dove le temperature, anche d’inverno, sono primaverili se non addirittura calde.

Ci sono offerte per il Sud della Spagna e per diverse isole del Mediterraneo come Malta, per esempio. Ecco i nostri consigli di viaggio.

Inverno a Lanzarote

Ci sono offerte di voli a Milano Malpensa a partire da 12,99 euro (a tratta). Lanzarote è l’isola più settentrionale dell’arcipelago delle Canarie, le stupende isole della Spagna a largo della costa africana e immerse nell’Oceano Atlantico, nonché una delle più vicine alla regione sahariana. Motivo per cui, anche d’inverno, le temperature sono piuttosto calde.

L’isola è di origini vulcaniche e le tracce del passato geologicamente esplosivo di Lanzarote si possono ammirare nel cratere del Volcán de la Corona, nella regione settentrionale, e tra le Montañas del Fuego del Parco Nazionale di Timanfaya.

Come le altre isole Canarie, Lanzarote è un paradiso di spiagge meravigliose e dalla natura incontaminata. Le principali località turistiche di Lanzarote sono tre e si trovano sul versante orientale dell’isola: Playa Blanca, Puerto del Carmen, Costa Teguise. Playa Blanca è la località più recente e tuttora in sviluppo, gode di un clima migliore, soprattutto nel periodo invernale e possiede un piccolo porticciolo da dove salpano i traghetti per Fuerteventura.

Puerto del Carmen si trova vicino all’aeroporto internazionale dell’isola, poco a sud di Arrecife, il capoluogo, e per questo si è sviluppato come il primo centro turistico dell’isola ed è spesso utilizzato come base di partenza per chi vuole partire all’esplorazione del sud di Tenerife. Infine, Costa Teguise, a Nord di Arrecife, si è sviluppata dagli Anni ’70 come metà per il windsurf, attirando migliaia di sportivi in cerca delle leggendarie onde che si formano su questo tratto di costa. Le grotte di Jameos del Agua e Cueva de los Verdes si trovano a poca distanza dal centro urbano e sono una meta spettacolare da raggiunger con una semplice escursione.

Scoprire l’isola di Malta

Per Malta ci sono offerte incredibili a partire da 7,99 euro (da Parma e da Lamezia). A soli 80 chilometri dalle coste siciliane, Malta è un’isola molto affascinante, con una ricchezza di storia, arte e cultura oltre che per le sue meravigliose spiagge e le altre isole, Gozo e Comino.

Questa piccola isola possiede ben tre siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità: la capitale, La Valletta, città-fortezza costruita dai Cavalieri di San Giovanni tra il XVI e il XVII, i templi megalitici di Gozo e, infine, il misterioso Ipogeo di Hal Saflieni, l’unico tempio preistorico sotterraneo del mondo.

Piccola gemma culturale nel cuore del Mediterraneo, con i suoi settemila anni di storia, è un grande museo a cielo aperto. Ogni località rappresenta, di per sé, un monumento storico, che conduce il visitatore alla scoperta di vecchie rovine ed antichità. Non perdetevi la visita di alcune delle località più affascinanti di Malta, dalla Valletta alla misteriosa tranquillità di Mdina e Rabat, alle pittoresche vedute di Senglea, Vittoriosa e Cospicua, nonché Victoria nell’isola sorella di Malta, Gozo.

Weekend al caldo ad Alicante

Sul sito Ryanair ci sono voli da Bari per Alicante a partire da 9,99 euro (sempre a tratta). Il Sud della Spagna è perfetto per un una minivacanza o un long weekend dove riprendersi dal freddo invernale. Affacciata sulla Costa Blanca, deve la sua fama soprattutto al turismo estivo, anche se non ci sono solamente spiagge e mare, ma anche molti luoghi d’interesse culturale e storico.

Nel cuore della città, sul monte Benacantil, a più di 100 metri d’altezza, si trova il Castello di Santa Barbara, una fortezza risalente al IX secolo, anche se gli archeologi hanno ritrovato sulle pendici della collina artefatti risalenti a civiltà anteriori, come Iberi, Romani e addirittura dell’Età del Bronzo.

Per conoscere la storia di Alicante, una tappa obbligatoria è il Museo archeologico che, nel 2004, ha vinto un importante riconoscimento europeo. Sempre alla scoperta delle radici di Alicante, nel centro storico si può ammirare la Concattedrale di San Nicola di Bari, patrono della città, costruita sui resti di una moschea nel XVII secolo. Per chi ha tempo e voglia, a pochi chilometri da Alicante, poi, in mezzo al mare, si trova l’Isola di Tabarka, la più grande della Comunidad Valenciana e l’unica abitata. Qui sono diversi i luoghi d’interesse, come la muraglia, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il faro, la Casa del Governatore, la Riserva Marina e la Grotta del Llop Marì. Un piccolo gioiello ancora poco conosciuto e assolutamente da non perdere.