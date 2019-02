Biccari, l’antico borgo pugliese che offre una vacanza gratis

editato in: da

Andare in vacanza gratis in Italia? È possibile, se si sceglie il borgo di Biccari.

In provincia di Foggia, Biccari è un borgo antico abitato da poco più di duemila persone. Qui, il comune ha lanciato un’interessante iniziativa: insieme a Daunia Avventura e alla Cooperativa di Comunità, ha diffuso un bando destinato a due giovani tra i 18 e i 45 anni, che potranno trascorre una vacanza nel paese per tutto agosto gratuitamente, in cambio di un’opera di volontariato (nella Cooperativa della Comunità, oppure nel Parco Avventura).

I due fortunati vincitori diventeranno quindi a tutti gli effetti “cittadini temporanei di Biccari”: si immergeranno nella cultura locale, potranno imparare l’italiano (in caso vincano due persone straniere), coopereranno insieme alla Cooperativa di Comunità, faranno volontariato nel Parco Avventura e collaboreranno con tutta una serie di realtà locali (dai laboratori enogastronomici alle attività sportive, dagli incontri culturali alle esperienze forestali).

Così si legge sull’annuncio: “Grazie alla sinergia tra Comune di Biccari, Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità, arricchita dai patrocini dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, di Borghi della Lettura e del Gal Meridaunia, due giovani (tra i 18 e i 45 anni) avranno la possibilità di essere ospitati gratuitamente a Biccari per tutto il mese di agosto 2019 in cambio di qualche ora giornaliera di volontariato nel Parco Avventura o di cooperazione nella Coop di Comunità”.

Perché è soprattutto il Parco Avventura (il parco naturalistico Lago Pescara), il luogo in cui si andrà a prestare la propria opera. Un posto dalle molteplici anime, che ospita sentieri naturalistici, percorsi acrobatici tra gli alberi, un bosco didattico, la possibilità di praticare sport (dal tiro con l’arco all’orienteering e al trekking), progetti formativi ed educativi.

Per candidarsi, bisogna collegarsi a partire dall’1 marzo 2019 al sito http://www.coopbiccari.it o http://www.dauniavventura.com e seguire le istruzioni. Le due persone selezionate avranno così la possibilità di conoscere e di vivere un borgo dall’origine antica, affacciato su vaste distese di pascoli, vigneti e oliveti e con – al suo interno – interessanti architetture: la chiesa dell’Assunta, il convento di Sant’Antonio, la Croce Viaria di Porta Pozzi, le masserie fortificate di Santa Maria ed Imporchia. Anche se, a farla da padrone qui, è proprio la natura.