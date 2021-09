Beyoncé si regala Capri per il suo 40° compleanno

editato in: da

Capri: 7 luoghi da goderti fuori stagione

Gli stranieri la adorano. Del resto, chi non s’innamorerebbe di Capri, dei suoi iconici Faraglioni, della Grotta Azzurra, ma anche delle sue piazzette, delle sontuose ville e dei negozietti tipici. È l’immagine dell’Italia da cartolina, insomma.

Capri, l’isola più esclusiva del Mediterraneo, è stata da sempre scelta da personaggi dello spettacolo e dalle teste coronate come meta delle vacanze. Se anche quest’estate ha visto sfilare e navigare tra le sue acque mega yacht di volti noti del jet set internazionale, da Orlando Bloom con l’inseparabile Katy Perry alla coppia più discussa dell’estate Jennifer Lopez e Ben Affleck, Heidi Klum ed Emily Ratajkowski, solo per citarne alcuni, l’isola non smette di attrarre le celebrity.

L’ultima arrivata è Beyoncé che ha deciso di festeggiare il suo 40° compleanno (4 settembre) sull’isola. La popstar è in vacanza in compagnia del marito Jay-Z (inconfondibile per il taglio di capelli), secondo i giornali locali, acclamata dalla folla, la “Queen B” ha salutato tutti con un: “Bye, grazie”, in una pronuncia italiana impeccabile.

Giri in barca, passeggiate nella celebre Piazzetta (celata solo dietro a un paio d’occhiali da sole), la coppia ha un vero e proprio debole per l’Italia e, appena possibile, viene nel nostro Paese per godere dei suoi incantevoli paesaggi, specie dell’isola più glam al mondo. Questo è anche il periodo più bello dell’anno per godere di una vacanza di fine estate, quando le temperature sono più miti e la folla è già tornata a casa.