Belcourt of Newport, il castello delle nozze di Jennifer Lawrence

Dopo numerose indiscrezioni, la location è stata scelta e Jennifer Lawrence si sposa finalmente con il mercante d’arte Cooke Maroney. Dove? A Belcourt of Newport, Rhode Island, in un’enorme residenza che la leggenda narra essere infestata dagli spiriti.

La soap opera della storia d’amore tra Jennifer e Cooke prosegue ormai da almeno cinque mesi: prima l’anello di fidanzamento, poi il party pre-nozze, la lista dei regali e le voci insistenti di un matrimonio lampo in gran segreto a New York. Un circolo di gossip che termina oggi, con il fatidico sì tra lei e la sua dolce metà. Stando a quanto riferisce People, la grande residenza è stata progettata nel 1894 dal famoso architetto Richard Morris Hunt: un complesso di quasi 4mila metri quadri, con una storia particolare.

Dopo varie vicissitudini, il Belcourt Castle fu acquistato dalla famiglia Tinney nel 1956, che lo mantenne sino al 2012 quando fu nuovamente venduto a Carolyn Rafaelian. Ed è stata proprio Carolyn a restituire al castello il suo antico splendore, grazie ad una minuziosa operazione di restauro. Nata a Rhode Island, erede di una famiglia di gioiellieri, è lei l’anima di questo luogo straordinario.

La residenza, in stile rinascimentale, è al centro anche di misteri e di leggende: molti infatti credono che sia vittima di fenomeni ed eventi “particolari”, che comprendono sedie stregate, armature spettrali, apparizioni, una statua che è stata dichiarata posseduta e uno specchio stregato che non permette di vedere il proprio riflesso perché occupato da immagini in movimento, che si spostano avanti e indietro.

Il tour infestato trova la sua massima espressione nella sala da ballo gotica, dove ogni candela sa sorprendere: essere partecipi di numerose apparizioni è davvero abituale, anche solo quando si manifestano lampi di luce che illuminano a giorno le stanze.

Già location di feste estreme, passando di proprietario in proprietario, il Belcourt Castle è arrivato in condizioni disastrose nelle mani di Carolyn Rafaelian, che sembra aver chiamato addirittura uno sciamano per un rito di pulizia. Nonostante queste voci, è stato scelto come location d’eccezione per uno dei matrimoni vip più attesi dell’anno. Con buona pace dei fantasmi.

