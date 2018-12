A Barbados apre la prima spiaggia direttamente in un aeroporto

editato in: da

Sulla paradisiaca isola di Barbados, nei Caraibi, non si può fare a meno di stare in spiaggia. Neppure quando il volo di rientro sta per partire.

Ecco allora che hanno deciso di inaugurare la Barbados Virgin Holidays Departure Beach, la prima spiaggia al mondo dentro un aeroporto.

La nuova spiaggia è stata aperta a Copacabana, sulla bellissima spiaggia di Browne, aperta a tutti quei passeggeri che vogliono godersi fino in fondo la loro vacanza.

Oggi sull’isola c’è quindi un’area relax unica nel suo genere, progettata per aiutare i viaggiatori a godere al massimo delle vacanze: una lounge per le partenze proprio sulla spiaggia. I visitatori potranno godersi qualche momento in più per nuotare, con un bar e un ristorante sulla spiaggia, una doccia attrezzata e un bagno, perfetti per rinfrescarsi prima del volo, con il banco check-in della Virgin Atlantic allestito sulla sabbia.

Con molti voli che non partivano fino a tarda sera, ciò ha portato a pensare a una giornata persa di vacanza, con viaggiatori che sprecavano il loro tempo anziché fare un tuffo nel Mar dei Caraibi o abbronzarsi per sfoggiare una bella abbronzatura al ritorno o per sorseggiare un altro rum punch sotto il cielo Bajan.

“Siamo entusiasti di aver celebrato ufficialmente l’apertura del nostro rivoluzionario concept Departure Beach”, ha commentato Nicki Goldsmith, Head of Caribbean and Worldwide Product di Virgin Holidays. “La pittoresca area salotto lounge sulla spiaggia assicura che nessun ospite di Virgin Holidays sprecherà nessun momento sull’isola durante l’ultimo giorno di vacanza: è il modo migliore per massimizzare le delizie di una vacanza a Barbados”.

The Departure Beach è la prima spiaggia del genere in tutto il mondo. Per poterne usufruire, gli ospiti devono semplicemente aggiungerla alla loro prenotazione in qualsiasi momento prima della partenza. Un’auto o van della Virgin Holiday preleverà i turisti dal loro hotel dopo colazione. Prenderà anche il loro bagaglio da stiva e lo porterà direttamente in aeroporto, in modo che non se ne debbano preoccupare, fino a quando non saranno a destinazione. Una volta arrivati, possono effettuare il check-in in spiaggia, ritirare la carta d’imbarco e proseguire la vacanza.

I passeggeri potranno così mangiare qualcosa a pranzo gratis, fare un ultimo tuffo rinfrescante nell’oceano blu, usufruendo di asciugamani da spiaggia gratuiti, di un sacchetto di plastica per mettere il costume bagnato e di una doccia attrezzata per non viaggiare ricoperti di sabbia e sale. La lounge ha l’aria condizionata il Wi-Fi gratuito. E c’è anche una zona giochi per bambini.

La Departure Beach è gratuita per tutti i clienti che soggiornano a Savannah Beach a Barbados o per chi viaggia su una crociera che termina a Barbados. Tutti gli altri ospiti possono acquistare il servizio a 28 euro per gli adulti e 20 euro per ciascun bambino.