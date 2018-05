Bandiere Blu 2018: ecco dov’è il mare più bello d’Italia

editato in: da

Bandiere Blu 2018: tutte le new entry

Come ogni anno, dopo le Bandiere Verdi, sono uscite anche le tanto attese Bandiere Blu: ecco quali sono le spiagge e i mari premiati per la loro qualità, i servizi e la sostenibilità.

Come da trentadue anni a questa parte, anche il 2018 ha le sue Bandiere Blu: 368 località (dai 163 Comuni premiati lo scorso anno, si è passati ora a 175) a coprire il 10% di quelle premiate su scala mondiale, facendo così segnare all’Italia un importante goal sul fronte del turismo. Anche gli approdi turistici sono saliti, raggiungendo quota 70. E la certezza è una sola: andare al mare in Italia è sempre più sicuro e sempre più emozionante. A dirlo è la la ong danese Foundation for Environmental Education, che ogni anno assegna il riconoscimento (in collaborazione con i ministri dell’ambiente e della cultura e del turismo e con numerosi enti esperti) secondo rigide procedure che seguono il protocollo Uni-En Iso 9001-2008.

Ma quali sono le new entry, tra le Bandiere Blu 2018? Se la Liguria continua a guidare la classifica con le sue 27 località premiate, seguita dalle 19 della Toscana, la Campania sale quest’anno a quota 18: Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani sono i suoi nuovi ingressi. Come tre nuove località premiate le ha registrate la Puglia, salita a quota 14 grazie all’assegnazione del riconoscimento a Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta.

Due new entry per la Sardegna, Bari Sardo e Trinità d’Agultu e Vignola, che sale così a 13 Bandiere Blu. In Abruzzo (9 località premiate) entra Scanno – località lacustre, poiché il riconoscimento può essere assegnato anche ai laghi -, in Calabria Tortora e Sellia Marina (9 anche per questa regione). L’Emilia Romagna guadagna Cattolica e si porta a 7 Bandiere Blu, mentre Veneto e Lazio si confermano con le loro 8 (ma nel Lazio esce Anzio ed entra Trevignano Romano).

Quattro Bandiere Blu per la Basilicata, che vede l’ingresso di Nova Siri e Bernalda, mentre le Marche perdono Gabicce Mare e la Sicilia Pozzallo. Chiudono la classifica il Friuli Venezia-Giulia (2 bandiere), e il Molise con un solo riconoscimento.