Australiano in vacanza in Europa si trasferisce in Italia comprando casa a 1€

Mark Kopun ha lasciato la sua terra di origine per trasferirsi in Italia. Dopo una vacanza nel nostro Paese ha acquistato una casa nella piccola e soleggiata cittadina di Mussomeli a soltanto un euro. Da quel momento la sua vita è completamente cambiata.

Questo ragazzo di 33 anni, durante un viaggio in Europa ha scoperto che in Italia era possibile acquistare case in piccoli villaggi e borghi quasi dimenticati a soltanto un euro. Così ha deciso di prenotare un volo per Palermo, mosso anche dalla curiosità di visitare la Sicilia per la prima volta.

Non ci è voluto poi molto affinché Mark rimanesse totalmente affascinato dalla Sicilia e in particolare dal piccolo borgo di Mussomeli. L’uomo ha deciso così di acquistare una casa al prezzo simbolico di un euro e di ricominciare la sua vita in Italia.

Kopun, che di professione fa l’elettricista, ha raccontato di quanto fosse faticoso l’acquisto di immobili in Australia, lui che voleva comprare casa nel Paese dove è nato vissuto a un certo punto ha dovuto rinunciarci a causa dei prezzi altissimi del mercato immobiliare.

Arrivato poi in Italia, spinto dalla curiosità delle case messe in vendita dai comuni a un euro, Mark ha deciso di trasferirsi nel nostro Paese assicurando l’impegno richiesto nel ristrutturare l’immobile entro un determinato periodo di tempo. Del resto come ha raccontato lui, gli è bastata la vista della pittoresca Mussomeli per innamorarsi del posto e lasciare tutto.

Mark Kopun è soltanto una delle tante persone che nell’ultimo periodo stanno arrivando in Italia cavalcando l’onda della vendita degli immobili a soltanto un euro o poco più. I comuni di questi borghi o villaggi quasi abbonati, hanno avviato questa politica per rivalorizzare e ripopolare i territori bellissimi del nostro Paese.

A rispondere a questa chiamata sono soprattutto i cittadini Americani che una volta arrivati in Italia si innamorano letteralmente delle nostre città decidendo di trasferirsi qui, come ha fatto Mark. Del resto, come possiamo biasimarli?