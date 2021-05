Aumentano i collegamenti dall’Italia per le Maldive

editato in: da

Dormire nel bel mezzo dell’oceano, alle Maldive il sogno diventa realtà

Il mondo del turismo comincia di nuovo a respirare grazie alla campagna di vaccinazione che sta procedendo piuttosto spedita in diversi Paesi del mondo. Tante sono le novità in ballo e che verranno confermate nei prossimi giorni, ma quel che è intanto certo è che aumenteranno i collegamenti dall’Italia per le Maldive, propio questa estate.

Infatti, la compagnia aerea Qatar Airways scommette su queste isole paradisiache potenziando la rotta Doha – Malè e offrendo così maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani che potranno raggiungere la capitale maldiviana via Doha da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Nel dettaglio: ci sarà un quarto collegamento aggiuntivo dall’aeroporto di Hamad International che sarà operativo a partire dal 1 luglio 2021, voli che però sono già disponibili per chiunque desideri acquistarli.

Qatar, quindi, oltre a essere una delle compagnie aeree più apprezzate al mondo, è pronta scaldare ancora di più i motori rafforzando i collegamenti come segnale di attenzione e di positività, anche nei confronti dei clienti e partner.

Questa estate sarà perciò più facile raggiungere (sperando che la lista dei Paesi in cui è concesso viaggiare dall’Italia aumenti) le Maldive. Isole meravigliose dove poter fare il bagno in acque turchesi di un’immensa laguna, con la piacevole sensazione di essere soli al mondo nel cuore dell’Oceano Indiano.

Ma non solo, ritrovarsi in una delle spiagge delle Maldive vuol dire essere subito rapiti dalla bellezza dei luoghi e dalla magia dei colori. Una sorta di sogno a occhi aperti con l’infinità dell’oceano sotto i proprio piedi e paesaggi come non ce ne sono da nessun’altra parte al mondo.

Inoltre, in questi lembi di terra incredibili bastano poche bracciate per ritrovarsi tra una moltitudine di pesci tropicali. Le Maldive, infatti, fanno innamorare tutti i loro visitatori anche per la purezza e la ricchezza dei fondali marini. C’è vita ovunque e i coralli sono spesso ben conservati. Un’immersione, anche con maschera e boccaglio, è sempre un’esperienza quasi magica.

Infine, fare un viaggio alle Maldive vuol dire realizzare uno di quei desideri che custodiamo in molti: svegliarsi un mattino in un bungalow sulle palafitte, aprire le finestre e doversi solo tuffare nelle acque turchesi dell’Oceano Indiano.