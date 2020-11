Attitudine naturale: le fotografie di Courmayeur che fanno sognare

editato in: da

Viviamo in un Paese meraviglioso ricco di storia, arte, cultura e paesaggi naturali incredibili. Non solo mare e sole caratterizzano la nostra terra, anche la montagna, infatti, ha un ruolo decisivo e determinante rispetto alla grande bellezza di cui l’Italia è assoluta custode.

E oggi è proprio la montagna, e tutti coloro che la amano, che vogliamo celebrare a partire da quella campagna promozionale che è diventata il simbolo della speranza.

Ci troviamo a Courmayeur, è da qui che è partita Attitudine Naturale, una campagna che evoca tutte le bellezze ai piedi del Monte Bianco e i grandi spazi aperti dove immergersi nella natura e dedicarsi agli sport invernali, in piena sicurezza.

Alle falde del massiccio del Monte Bianco, in una conca verdeggiante circondata da abeti e larici, catene montuose e ghiacciai e bellissimi villaggi tradizionali sorge lei, la cittadina di Courmayeur. Diventata con gli anni una località turistica di fama internazionale, è famosa soprattutto per la bellezza e l’autenticità del territorio, per il paesaggio mozzafiato e per l’ospitalità degli abitanti.

Peculiarità, queste, che vengono raccontate attraverso le immagini della campagna promozionale, le stesse che permettono di figurarsi tra le vette, nell’attesa di riabbracciare le cime con lo sguardo e vivere esperienze ad alta quota che arrivano in un momento di incertezza e di precario equilibrio per tutti. Attitudine naturale si configura come una vera e propria promessa fatta agli amanti della montagna e dei suoi orizzonti: tutti noi presto potremmo tornare a respirare l’aria di quelle altitudini e camminare in libertà nella natura, immersi nel silenzio e nella bellezza.

A raccontare la meraviglia di Courmayeur e dei territori circostanti ci pensano le immagini che, più delle parole, sono in grado di esprimere tutta la bellezza del paesaggio diventando un messaggio di speranza e di invito a non mollare.

“Da Courmayeur vogliamo lanciare un messaggio positivo all’Italia che ama le nostre terre alte” spiega Raffaella Scalisi, Direttrice Generale CSC Courmayeur. “In attesa di tornare a sciare in sicurezza, invitiamo gli appassionati – quando sarà possibile muoversi tra le Regioni – a tornare a scoprire l’attitudine naturale di questi luoghi, fatta di grandi spazi aperti, silenzi e sport individuali come ciaspole e scialpinismo. Lasciamo che a esprimersi sia la bellezza del nostro paesaggio, un’immagine che fa sognare e ci incoraggia a credere in quello che verrà senza fermarci. Courmayeur c’è, la località non ha mai smesso di lavorare e progettare il futuro”.