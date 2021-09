Arriva l’ok per l’apertura dei corridoi turistici

editato in: da

Arrivano notizie buonissime per quanto riguarda i viaggi verso i Paesi extra UE. Non solo sono cambiate le regole di ingresso in Italia ed è aumentato il numero dei Paesi in cui possiamo viaggiare anche per turismo. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha infatti annunciato che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dato (finalmente) l’ok per aprire dei corridoi turistici verso mete paradisiache.

“Ho avuto da Speranza l’ok per l’apertura dei corridoi turistici verso Maldive, Seychelles e altri Paesi, perché il turismo è anche uscire e non solo far venire gli stranieri in Italia“, così ha affermato Garavaglia in occasione della visita al ‘Supersalone’, l’edizione speciale del Salone del Mobile di Milano.

Si fa sempre più concreta, perciò, l’ipotesi di riuscire ad aprire una serie di corrodi turistici verso le mete più ricercate di lungo e medio raggio. E, a tal proposito, il ministro del Turismo ha suggerito di utilizzare collegamenti con voli Covid tested, con l’adozione obbligatoria di polizze assicurative specifiche e il rispetto anche nelle strutture ricettive dei protocolli Covid applicati in Italia.

Sui tempi di attivazione, altro punto fondamentale del provvedimento, il ministro ha aggiunto: “Mi auguro che sarà operativo al più presto”.

Del resto già un po’ di tempo fa il ministero del Turismo aveva chiesto la possibilità di ripristinare i corridoi con il Mar Rosso (il governo egiziano ha garantito la totale vaccinazione degli operatori turistici dell’area), le Maldive, le Seychelles, Mauritius, Zanzibar, Repubblica Dominicana e Aruba.

Garavaglia ha infine aggiunto che il “Supersalone è un segnale di ripresa non scontato. Quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti, ad aprile, per garantire l’apertura della Fiera, non era un risultato scontato. Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento come questo. Fortunatamente, adesso siamo qui, contenti. È stata una bella cosa“.

Una buona nuova, quindi, per le agenzie di viaggi e per i tour operator coinvolti nel turismo outgoing, ma anche per tutti coloro che sognano di tornare (o di esplorare per la prima volta) dei veri e propri paradisi in Terra come le Maldive e le Seychelles.

Non resta che aspettare l’apertura dei corridoi turistici da e per l’Italia e scoprire verso quali Paesi sarà di nuovo possibile viaggiare per lasciarsi andare a una vacanza non solo all’insegna della sicurezza, ma anche da sogno e in luoghi che entrano dritti nel cuore.