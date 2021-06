Puoi prenotare una vacanza con i Los del Rìo e diventare esperto di Macarena

editato in: da

Ci basta ascoltare quel “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena”, per essere trasportati direttamente nei mitici Anni ’90 e cominciare a muovere il bacino a ritmo delle note di una delle canzoni che ha fatto la storia della cultura pop. Capita anche a voi?

Ecco, proprio quella Macarena, la hit più famosa degli Anni ’90 che ha tenuto il primo posto nelle classifiche mondiali per settimane, quest’anno compie 25 anni. Per celebrare questa occasione ecco che una nuova e inedita esperienza di viaggio è stata pensata per tutti i nostalgici.

In occasione della celebrazione di questo anniversario, la villa di lusso dei Los del Rìo, diventerà Host di Airbnb che accoglierà gli ospiti per due notti per tante esperienze incredibili, prima fra tutte imparare a cantare e ballare alla perfezione la Macarena. Destinazione? Andalusia!

La villa di lusso si trova a Utrera, in provincia di Siviglia. Si tratta di un vero e proprio buen retiro in campagna del duo pop che da sempre la utilizza per trovare ispirazioni musicali e non solo. All’interno dell’alloggio, gli ospiti faranno una full immersion nella cultura del grande successo ballato persino da un presidente degli Stati Uniti.

Insieme agli ospiti, infatti, ci saranno anche i Los del Rìo e, grazie all’accesso a una sala karaoke privata e alla presenza di chitarre spagnole, si potrà improvvisare un concerto Anni ’90 davvero incredibile.

Ma non è tutto, gli ospiti che prenoteranno la villa, avranno anche una lezione privata virtuale tenuta da uno chef locale per imparare a cucinare alcuni piatti tipici andalusi e un’esclusiva lezione personalizzata di Sevillanas, un tipico ballo andaluso.

Le prenotazioni per un soggiorno di due notti, a partire dal 3 agosto 2021, saranno aperte dal 28 giugno alle ore 16:00 a questo link. Per gli ospiti di tutto il mondo che non potranno prenotare il soggiorno, i Los del Rio offriranno un’esclusiva esperienza online in cui cucineranno, balleranno, canteranno e condivideranno le intuizioni dietro le quinte del loro successo degli Anni ’90. Le prenotazioni per l’Esperienza Online che si terrà il 3 agosto 2021 e che sarà disponibile in inglese e in spagnolo, saranno aperte dal 28 giugno alle ore 16.00.