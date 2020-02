AnadoluJet, voli a prezzi stracciati a partire da 1 euro

editato in: da

AnadoluJet, la compagnia low cost di Turkish Airlines, ha lanciato una super offerta low cost per volare in tutta Europa a partire da un euro. Anche dall’Italia.

La compagnia ha come base principale l’aeroporto Esenboğa di Ankara e l’aeroporto internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul e ha sempre operato voli domestici all’interno della Turchia. Tuttavia, dal prossimo 29 marzo decolleranno i nuovi voli internazionali da entrambi gli aeroporti.

Si potrà così volare verso 21 Paesi ovvero Germania, Austria, Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Belgio, Danimarca, Francia, Georgia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Israele, Svezia, Kuwait, Russia e Arabia Saudita.

Naturalmente per chi parte dall’Italia è obbligatorio effettuare uno scalo in Turchia in uno dei due aeroporti per raggiungere qualunque altra destinazione europea, il volo non è diretto, ma per quella cifra si può anche fare. I voli dall’Italia partono dall’aeroporto di Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.

Vale la pena approfittare dell’offerta per organizzare un viaggio in una destinazione raggiunta dalla AnadoluJet. Tra queste per esempio c’è Baku, in Azerbaigian. Si tratta di una destinazione attraente e affascinante, scelta da sempre più italiani per le proprie vacanze. Il Paese gode di un ricco patrimonio storico-culturale e paesaggistico, ha delle infrastrutture moderne e una popolazione che fa dell’ospitalità e dell’accoglienza principi base dell’approccio verso lo straniero.

L’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità la città vecchia di Baku (Icheri Sheher), con la sua cinta muraria rimasta praticamente intatta dalla sua costruzione, risalente al XII secolo. L’area Unesco comprende anche la Giz Galasy (Torre di Maiden) e il Palazzo dei Shirvanshahs.

Oppure prenotare per una delle tante mete turche, che non siano per forza Istanbul e Antalya. Come Smirne, per esempio, la città di Omero. Sarete conquistati dal suo ampio lungomare, Kordon, costeggiato da viali ricchi di palme. Il centro è ricco di monumenti, chiese e musei da visitare. Imperdibile è il suo l’ascensore storico, che funziona con un meccanismo ad acqua, e che porta in cima alla collina dove c’è una piattaforma a 51 metri di altezza dalla quale si gode di una bellissima vista panoramica sul golfo.

L’offerta a partire da un euro (tasse escluse) è disponibile per un numero limitato di posti che si possono acquistare entro il Primo marzo, per viaggiare tra il 29 marzo e il 24 ottobre 2020.

La compagnia ricorda che i biglietti acquistati a questa tariffa speciale non possono essere cancellati, rimborsati né modificati. La tariffa può essere applicata solo su rotte e tipologie di passeggeri selezionate.