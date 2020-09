L’amico viaggia gratis in aereo: l’iniziativa di Ryanair

editato in: da

Ryanair ha lanciato per la prima volta nella storia un’offerta “Due per uno”, con biglietti aerei per viaggiare in coppia. L’offerta è valida fino a mezzanotte del 24 settembre e si può viaggiare a partire dal 25 settembre e fino al 14 dicembre 2020. Fidanzati, congiunti, amici e familiari possono volare insieme al prezzo di uno solo.

La compagnia specifica che questa promozione si applica alle prenotazioni Value Fare con più di un passeggero solo su alcune rotte in Italia. Si può quindi organizzare una vacanza o un city break in tutta Europa, offrendo alla propria famiglia o agli amici più stretti una meritata fuga autunnale o invernale. L’offerta è valida anche per tutti coloro che devono spendere un voucher accumulato durante la quarantena. Basta acquistare un biglietto con questa promozione per avere automaticamente il secondo sullo stesso volo in omaggio.

Le offerte sono valide per mete in Italia. Ci sono voli 2×1 in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo diretti a Catania (e viceversa), Palermo, Cagliari (e viceversa) e Crotone. Da Roma Fiumicino e Bologna si può volare con l’offerta verso Catania e viceversa.

Queste città della Sicilia, della Sardegna e della Calabria sono un’ottima idea per un weekend d’autunno o inverno. Con il bel clima che c’è nel Sud Italia, anche a dicembre si può girare a piedi tranquillamente per visitare le bellezze artistiche. Per esempio, avete mai pensato di visitare Crotone? Forse non è nella vostra top 10 dei viaggi imperdibili da fare nella vita, ma questo molto probabilmente perché non sapete cosa vi perdete.

Il centro storico di Crotone è un labirinto di vicoli stretti che si inerpicano su di una ripida collina conica, ciascuno fitto di biancheria stesa ad asciugare al Sole e punteggiato da anziani che giocano a carte sull’uscio di casa, protetto da vecchie tende. Visitare questa città è come fare un balzo indietro nel tempo. Se siete tipi da vacanze hipster, se cercate una destinazione poco battuta dai turisti e ancora un po’ di autenticità questa è la meta che fa per voi.

In ogni caso, Crotone è a tutti gli effetti una città d’arte con molti siti storici da visitare. In cima alla collina, a due passi dal Castello di Carlo V, una splendida fortezza medievale, c’è il Parco Archeologico Nazionale del quartiere settentrionale dell’antica Kroton. Splendido è poi il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna che si raggiunge tramite una strada costiera direttamente dalla città. tantissime anche le architetture civili e religiose, come la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta o la Chiesa di Santa Chiara e i tantissimi palazzi storici.

In caso di bel tempo – e qui è facile trovarlo – poco distante si arriva facilmente all’area marina protetta di Capo Rizzuto, una delle aree più affascinanti di tutto il Mar Mediterraneo. Ha un meraviglioso mare e la presenza nelle vicinanze di siti storici importanti, fra tutti Le Castella, che la rendono una delle località di vacanza più complete della Calabria.