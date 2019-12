Alitalia: tanti voli scontati, ma solo per pochissimo

editato in: da

Per tutti gli amanti dei viaggi e della scoperta di stupende località in Italia e nel resto del mondo, il 2020 si apre con l’opportunità, offerta da Alitalia, di volare a prezzi davvero scontatissimi. Basta scegliere la propria destinazione preferita, digitare il codice sconto dedicato all’iniziativa, acquistare il biglietto entro il 17 o il 18 dicembre (a seconda della località) e prepararsi a vivere incredibili avventure volando dall’8 gennaio al 31 marzo 2020.

Grazie al codice sconto NORD20 sarà possibile acquistare un biglietto scontato del 20% per un passeggero adulto di età pari o superiore a 12 anni (per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile ottenere lo sconto acquistando biglietti separati) per visitare le bellissime città di Genova, Venezia, Torino, Trieste e Verona con partenza dagli aeroporti di Lamezia Terme, Trapani, Palermo, Napoli, Reggio Calabria, Brindisi, Bari e Catania.

L’occasione perfetta per non perdersi, ad esempio, il suggestivo Carnevale di Venezia, scoprire l’Acquario di Genova, il più grande d’Italia e nono al mondo, vivere l’emozione del cinema a Torino dichiarata “Città del Cinema 2020” tra spettacoli e grandi eventi, ammirare la sempre suggestiva Arena di Verona oppure Trieste, la città mitteleuropea per eccellenza dove si respira l’intreccio di varie culture.

Ma non soltanto. Il codice sconto IT2020 vi farà invece volare, sempre con lo sconto del 20%, dagli aeroporti di Torino, Genova, Venezia, Trieste e Verona alla volta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del Sud Italia scoprendo o riscoprendo l’incantevole Roma, Lamezia Terme, una delle più recenti città italiane, Trapani con le sue meravigliose coste, spiagge lunghissime e testimonianze archeologiche, le affascinanti Napoli e Palermo, Catania, terra dell’Etna, Brindisi e Bari.

Se la vostra meta dei sogni è l’estero, le offerte di Alitalia hanno pensato anche a voi. Acquistando i biglietti fino al 18 dicembre con il codice sconto DEL20 potrete volare a Nuova Delhji dall’Italia con lo sconto del 20% in Business Class con partenze dal 9 gennaio al 26 marzo 2020.

Un’occasione da non perdere per conoscere l’onirica capitale dell’India, un’esperienza ad alto impatto per ogni viaggiatore occidentale.

Infine, acquistando il biglietto fino al 18 dicembre inserendo il codice sconto AFRICA15, avrete l’opportunità di conoscere il cuore del Sudafrica e vivere un’esperienza unica tra affascinanti culture e natura selvaggia raggiungendo dall’Italia Johannesburg con uno sconto del 15%. Partenze dal 18 gennaio al 19 marzo 2020.

Non vi resta che salire a bordo!