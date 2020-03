Alitalia, voli scontati del 40% per viaggiare in tutto il mondo

editato in: da

Alitalia, una delle poche compagnie aeree che fanno ancora viaggiare gli italiani, ha lanciato un’offerta molto interessante, con tantissimi biglietti scontati fino al 40% per viaggiare in Europa e nel resto del mondo.

L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate tra il 6 al 10 marzo per volare tra l’1 aprile e il 15 dicembre 2020 (ultima data per il rientro). E, cosa importantissima, il cambio volo è gratuito.

Lo sconto è valido esclusivamente sui voli diretti operati da Alitalia, di andata e ritorno, in partenza dall’Italia verso destinazioni in Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Lo sconto del 40% viene applicato ai biglietti aerei con tariffe Economy Flex e Business Flex verso mete a corto e medio raggio, pertanto in Italia, Europa, Nord Africa e Medioriente. Per le destinazioni negli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Giappone e Sudafrica lo sconto è del 30% sulle tariffe Economy Classic Plus.

Ci sono però alcune regole da seguire, precisa la compagnia di bandiera:

lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto di età pari o superiore a 12 anni;

di età pari o superiore a 12 anni; per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati;

per passeggeri con neonati o bambini di età pari o inferiore agli 11 anni al seguito, dopo aver effettuato l’acquisto per l’adulto, è necessario contattare l’Assistenza Alitalia al numero 0665640 per l’emissione del biglietto del bambino o del neonato e l’associazione della prenotazione.

Lo sconto è applicato all’intero prezzo del biglietto, tasse e supplementi inclusi. Alitalia precisa anche che sono esclusi dall’offerta i voli da e per la Sardegna e quindi Roma-Cagliari, Roma-Alghero, Milano-Cagliari e Milano-Alghero.

Per chi desidera partire a breve, il migliore consiglio è di restare in Italia. Il nostro è il Paese più bello del mondo e sicuramente ci sono ancora tantissimi posti che non avete mai visitato. Prendiamo la Sicilia, per esempio. Che amiate il mare, le città d’arte, l’archeologia, i borghi, l’enogastronomia: su quest’isola gli itinerari non mancano e non bastano venti viaggi per vedere tutto. Se siete appassionati della fiction Tv “Il Commissario Montalbano”, non perdetevi un tour tra Agrigento e Ragusa sui luoghi del barocco siciliano.

Nel lungo termine, invece, si può pensare di prenotare il nuovo volo per San Francisco che sarà operativo dall’1 giugno con tre partenze settimanali da Roma Fiumicino. Inutile dire che la città del Golden Gate vale assolutamente il viaggio e che è la porta d’ingresso alla California, uno degli Stati americani più visitati con tantissime attrazioni, dalle grandi città ai parchi all’oceano, senza dimenticare la zona dei vigneti della Sonoma County e le montagne dove sciare.