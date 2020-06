Alitalia, voli scontati per la Calabria e non solo

editato in: da

L’estate è ufficialmente iniziata e con essa anche gli sconti aerei per raggiungere alcuni luoghi d’Italia e d’Europa. Alitalia, infatti, lancia una super offerta last minute per volare nel nostro meraviglioso Paese e in alcune bellissime città del Vecchio Continente, a giugno e con il 20% di sconto.

Ma per usufruire di questa riduzione dovrete acquistare un biglietto dalle ore 00.01 alle 23.59 di oggi e utilizzare il codice sconto GIUGNO20 per partire dal 24 al 30 giugno del corrente anno.

Inoltre, acquistando entro il 31 luglio il cambio volo sarà sempre gratuito, su tutti i voli e in tutte le classi di viaggio. Un’occasione da non perdere, soprattutto per chi è interessato a scoprire le diverse meraviglie della Calabria.

Infatti, Alitalia ci invita ad esplorare questa “terra unica per i suoi abitanti che accolgono sempre a braccia aperte e con il sorriso, per i luoghi, incantevoli e suggestivi come il Parco Nazionale della Sila, unica per la sua storia segnata da opere senza tempo, come i Bronzi di Riace e unica per il suo mare bellissimo con 14 spiagge che hanno ottenuto, nel 2020, il riconoscimento della Bandiera Blu“. E ci suggerisce di farlo con uno sconto del 20% fino al 29 giugno e utilizzando il codice CALABRIA20 per atterrare in questa terra straordinaria dal 1° luglio al 30 settembre. Ma il vettore italiano offre anche il codice sconto CAL20 per spiccare il volo dalla Calabria in tutta Italia e sempre dal 1° luglio al 30 settembre.

Ma se oltre alla Calabria voleste visitare altre meraviglie ecco qua i nostri imperdibili consigli:

Da Roma Fiumicino potreste partire alla volta di Palermo e ammirare tutte le attrazioni di questa città siciliana. Si tratta di una località straordinaria, piena di monumenti, chiese e opere d’arte. Molti i siti di interesse imperdibili, tra cui la sua splendida Cattedrale che costituisce un compendio perfetto della millenaria storia del capoluogo siciliano. Senza dimenticare che questa può essere un’ottima base per andare a scoprire tutta la Sicilia, Regione ritenuta una delle isole più belle del mondo.

E che dire della Puglia? Sempre partendo da Roma potreste atterrare nella spettacolare Brindisi. Una città-bomboniera il cui centro storico è un susseguirsi di stradine e palazzi medievali, chiese dagli interni preziosi e scorci sul mare. Ma a render tutto ancor più speciale è che nei dintorni potrete godere di magici gioielli come Mesagne con un centro storico a forma di cuore, e una vera e propria fiaba chiamata Alberobello che, pur essendo in provincia di Bari, rimane vicinissima a Brindisi.

Se invece voleste varcare i confini nazionali che ne dite di un bel viaggio a Barcellona? I voli sono disponibili sia da Milano che da Roma e vi porteranno a scoprire le bellezze uniche di una città che riesce sempre a stupire. Di Lei ci si innamora a prima vista e chiunque, una volta visitata per la prima volta, non vede l’ora di tornarci. Complici anche il sole, il mare, la gente in strada a tutte le ore, ma pure i monumenti e i numerosi punti d’interesse che la rendono, senza dubbio, una delle realtà più attraenti del Vecchio Continente.