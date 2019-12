Alitalia: voli scontati del 25% per 48 ore

editato in: da

Per festeggiare il 2020, Alitalia lancia un’offerta lampo con biglietti scontati del 25% per volare in Italia. La promozione è valida dal 30 al 31 dicembre (bisogna prenotare entro le ore 15). Una volta scelta la rotta, basta inserire il codice sconto 25ITALIA per volare dal 9 gennaio al 27 aprile 2020 (escluse le date 7-15 aprile).

Un’ottima occasione per prenotare una vacanza nella tiepida Sicilia, per esempio. Palermo vale sempre un viaggio. I suoi tesori più noti valgono sempre la pena di essere scoperti (o riscoperti) e offrono uno sguardo a tutto tondo sulle tante dominazioni che questa città ha vissuto nell’arco dei secoli. Basti pensare che ben sette complessi monumentali cittadini sono stati eletti Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Si tratta del Palazzo dei Normanni (inaugurato nel 1130, fu la più antica residenza reale d’Europa e ospita la stupefacente Cappella Palatina), il Ponte dell’Ammiraglio (dello stesso periodo e attraversato da Garibaldi nel corso della spedizione dei Mille), la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti (Romanica, ma con evidenti richiami all’architettura araba, bizantina e siculo-normanna), la Chiesa della Martorana (che unisce elementi normanni a una struttura bizantina, con aggiunte successive di Barocco siciliano), la monumentale Cattedrale, la Chiesa di San Cataldo e la Zisa (residenza voluta dai sovrani normanni Guglielmo I e II, che fin dal nome tradisce le proprie influenze arabe). Sicuramente vi manca di vedere anche solo uno di questi splendidi luoghi.

Ma è anche l’occasione per visitare (o tornare a visitare) Napoli, bastano anche solo tre giorni per consentire di vedere gran parte delle meraviglie che la città ha da offrire ai turisti. Uno dei simboli del capoluogo campano è certamente la Cappella di Sansevero, con la magnifica scultura del Cristo Velato e lo splendido soffitto affrescato: uno dei più bei musei della città. Tra i musei più importanti c’è quello Archeologico, con tantissimi reperti dell’epoca Romana. Altro luogo da non perdere durante un weekend sono le Catacombe di San Gennaro, risalenti al I e II secolo d.C. Si tratta di un’area cimiteriale sotterranea sviluppata su due piani, accessibili con rampe di scale. Da non perdere anche il Palazzo Reale, il Duomo e la Basilica di Santa Chiara.

Il primo è stato una delle residenze della dinastia dei Borboni durante il Regno delle Due Sicilie: un imponente edificio con le statue dei sovrani posizionate sulla facciata e nei cortili, con splendidi giardini. Il Duomo è una bellissima costruzione che mette insieme lo stile Gotico, Neogotico, Rinascimentale e Barocco. Al suo interno è possibile ammirare le reliquie di San Gennaro, patrono della città e diverse opere pittoriche di particolare bellezza e fattura. E, infine, la Basilica di Santa Chiara, una chiesa monumentale realizzata in stile Gotico nel 1330. La chiesa è stata costruita su un antico sito termale, i cui resti sono stati ritrovati grazie a scavi archeologici. Non si può parlare di Napoli senza parlare di un altro importante simbolo della città, il Maschio Angioino, il castello costruito tra il XIII e XV secolo da Carlo I d’Angiò. All’interno si può visitare la Cappella Palatina, l’armeria e sale espositive con dipinti e opere scultoree.

Ultima idea per prenotare un biglietto aereo scontato è Milano. La città più visitata d’Italia è in continua evoluzione. Ogni momento è giusto per fare una salto nel capoluogo lombardo che ha sempre decine di eventi e aperture. Non solo Duomo, Castello Sforzesco e Navigli. Dilettatevi nel quartiere di Porta Garibaldi, nella futuristica piazza Gae Aulenti, all’ombra del pluripremiato Bosco Verticale passeggiando nella Biblioteca degli alberi, tra aperitivi e shopping. Oppure andate alla scoperta della “piccola Londra” milanese, nella zona di corso XXII Marzo, dove c’è un vicolo – via Lincoln – che ricorda i coloratissimi edifici di Notting Hill. Noleggiate una bicicletta e scoprire la pista ciclabile lungo la Martesana, un quartiere, NoLo (“Nord Loreto”), della vecchia Milano che sta crescendo a vista d’occhio, frequentato da artisti e start-up.